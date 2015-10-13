ولي العهد ورئيس الوزراء الفرنسي يبحثان العلاقات والتطورات الإقليمية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله- في الرياض مساء أمس، دولة رئيس وزراء جمهورية فرنسا ايمانويل فالس.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط وموقف البلدين منها.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ونائب وزير الداخلية عبدالرحمن بن علي الربيعان، وعدد من كبار المسؤولين، فيما حضره من الجانب الفرنسي، وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية لوران فابيوس، ووزير الدفاع جان إيف لودريان، ووزير الدولة مسؤول عن العلاقات مع البرلمان لدى رئيس الوزراء جان ماري لوغان، ووزير الدولة المسؤول عن النقل والبحار والصيد الآن فيد اليس، وسفير جمهورية فرنسا لدى المملكة براتران بزانسنو.

وكان قد وصل دولة رئيس وزراء جمهورية فرنسا إيمانويل فالس إلى الرياض مساء أمس في زيارة للمملكة.

وكان في مقدمة مستقبلي دولته لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما كان في استقباله القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا الدكتور علي القرني، وسفير جمهورية فرنسا لدى المملكة براتران بزنسنو، ووكيل رئيس المراسم الملكية الأستاذ هشام بن حسن آل الشيخ وعدد من المسؤولين.

وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات غادر دولة رئيس وزراء جمهورية فرنسا إلى مقر إقامته.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لدولة رئيس وزراء جمهورية فرنسا، معالي وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية لوران فابيوس، ومعالي وزير الدفاع جان إيف لودريان، ومعالي وزير الدولة مسؤول عن العلاقات مع البرلمان لدى رئيس الوزراء جان ماري لوغان، ومعالي وزير الدولة المسؤول عن النقل والبحار والصيد آلان فيد اليس، والنائب عن الفرنسيين خارج فرنسا آلان مارسو.