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مرشح "فى حب مصر" بـ"أبو المطامير" بالبحيرة ينظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا

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نظم اللواء يحيى عيسوى داوود مرشح قائمة فى حب بالبحيرة مساء أمس مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمدينة أبو المطامير لدعم القائمة التى تنافس على 15 مقعدا بالبحيرة ومطروح والإسكندرية.

وحضر المؤتمر عدد من أعضاء القائمة ومنهم: اللواء يحيى عيسوى داوود ورضا نصيف وسعداوى ضيف الله والدكتور هشام عمارة أحمد بسيونى ومحمد فرج عامر وسحر طلعت مصطفى والعمدة هانى رسلان.

كما شارك فى المؤتمر عدد كبير من كبار القبائل العربية بالبحيرة والإسكندرية ومطروح وأنصار قائمة فى حب مصر.

ومن جانبه أكد اللواء يحيى عيسوى داوود مرشح قائمة فى حب مصر خلال كلمته التى ألقاها فى المؤتمر أن هدف قائمة فى حب مصر رعاية مصالح الفلاح ورعاية المواطن الصحية والتعليمية من خلال التنسيق بين الجهات المختصة.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

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مصر 365

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