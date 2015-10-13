بالصور.. سفير بريطانيا فى مصر: مترو القاهرة أحدث من نظيره بلندن وأقل تكلفة

منذ أن تولى جون كاسن، مهمته كسفير لبريطانيا فى مصر ، وهو يعبر عن عشقه لمصر بصفة عامة، وللقاهرة بصفة خاصة، ما جعل أكثر متابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، من المصريين.

ويداوم كاسن، على التقاط صور له خلال جولاته المختلفة فى عاصمة المعز، خاصة الأماكن التى لها عبق تاريخى، ويحرص دائماً على التقاط صور بجانب مواطنين مصريين، ويقوم بنشرها عبر حسابه الرسمى على "تويتر".

وكان كاسن قد أطلق منذ فترة هاشتاج عن الأسباب التى تجعله يعشق القاهرة، وذكر منها 47 سبباً خلال الفترة الماضية، كان أهمها بالنسبة له التنزه فى الحدائق العامة مثل حديقة الأزهر، واحتساء الشاى على مقهى الفيشاوى، فى حى الحسين العتيق، وتناول وجبة "الكشرى" فى مطعم أبو طارق بوسط البلد.

إلا أنه ذكر اليوم السبب رقم 48، من الأسباب التى تجعل قلبه معلقاً بالقاهرة، ألا وهو مترو الأنفاق، حيث نشر 3 صور له، يرتدى الملابس "الكاجوال" فى الأولى من أمام محطة السادات بالتحرير، الثانية وهو ينتظر المترو، والأخيرة وهو يستقل العربة.

وعلق كاسن على الصور التى نشرها بقوله: "إن مترو القاهرة، أحدث من مترو لندن، وأقل تكلفة، وأسرع طريق من السادات إلى الأهرامات، وذلك فى إشارة إلى الخط الثالث للمترو، الذى يربط بين ميدان التحرير ومنطقة الهرم".

- السفير البريطانى على "تويتر": 48 سببا لكى تحب القاهرة

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