نيللى كريم تدعم إسلام بحيرى عبر حسابها الشخصى بـ"فيس بوك"

دعمت الفنانة نيللى كريم، الباحث إسلام بحيرى، من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إذ أعادت نشر تدوينة لأحد رواد الموقع، والتى دافعت عن "بحيرى"، بعد تأييد الحكم عليه بالحبس خمسة سنوات بتهمة ازدراء الأديان.

وقالت التدوينة التى أعادت نشرها نيللى كريم "متضامنون مع إسلام بحيرى من أجل الإنسانية ومن أجل تحسين صورة الدين اللى شوهها دواعش الأزهر والسلفيون، معاك يا بطل للنهاية وواثقين فى البراءة".

واعترض بعض متابعى صفحة الفنانة على ما جاء فى التدوينة، إذ قال أحدهم "بصراحه مش موافقك يا أستاذة نيلى" وأضاف آخر "رأيك دا هيخلينى أغير تفكيرى فى متابعتك.. إسلام شوه الدين"، فيما استنكر أكثر من متابع وصف إسلام بحيرى بـ"البطل".

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