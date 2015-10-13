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"الفيشاوى" مستنكرا التشكيك فى وطنيته: لم يحدد أحد برنامج زيارتى للعراق

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"الفيشاوى" مستنكرا التشكيك فى وطنيته: لم يحدد أحد برنامج زيارتى للعراق "الفيشاوى" مستنكرا التشكيك فى وطنيته: لم يحدد أحد برنامج زيارتى للعراق
استنكر الفنان الكبير فاروق الفيشاوى، الجدل الذى أثارته زيارته إلى العراق والذى وصل لدرجة التشكيك فى وطنيته، واصفا الأمر بـ"غير المعقول".

وقال الفيشاوى، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى عبر برنامجه "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم2": "كان طبيعيا أن أذهب للعراق باعتبارى فنان عربى مهتم ببغداد كما إنى ذهب بصحبة شخصيات قومية وعربية فى إطار التضامن مع بغداد".

وأضاف الفيشاوى أن زيارته للعراق كانت ضمن وفد فنى تحت عنوان "معا للتضامن"، مؤكدا حضور المهرجان وتكريمه والاشتراك فى إلقاء ندوة عن الدراما العربية، لافتا إلى أن زيارته لم يحدد أى شخص برنامجها، مؤكدا أنه قام بزيارة قبر سيدنا على، و لم يجلس مع أحد يتحدث فى شىء إلا المهرجان فقط.


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