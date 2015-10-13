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بالفيديو.. حنان شوقى تكشف: أشارك فى فيلم من إنتاج الحشد الشعبى بالعراق

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بالفيديو.. حنان شوقى تكشف: أشارك فى فيلم من إنتاج الحشد الشعبى بالعراق بالفيديو.. حنان شوقى تكشف: أشارك فى فيلم من إنتاج الحشد الشعبى بالعراق
كشفت الفنانة حنان شوقى، عن أنها ستشارك فى فيلم من إنتاج الحشد الشعبى فى العراق ضد الطائفية لتوحد كلمه "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، مضيفة أن العراقيين يعشقون الشعب المصرى، لافتة إلى أن الذى يحدث الآن تقسيم الوطن العربى من قبل تنظيم داعش الإرهابى.

واتهمت حنان شوقى، خلال اتصال هاتفى مع الإعلامى وائل الإبراشى عبر برنامجه "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم2"، وليد إسماعيل، المتحدث باسم ائتلاف الصحب وآل البيت، بمحاولة لعب دور "الواصى على فنانين الشعب المصرى الشرفاء اللى بيحبوا قوميتهم وبلدهم"، واصفة كلام "إسماعيل" بـ"إرهاب فكرى"، مشددة على عدم خوفها من الإرهاب، مضيفة: "كفاية تقسم فى الدول العربية.. دخلوا معرفوش يقسموها".

وأضافت الفنانة، أن الحشد الشعبى كله من طوائف الشعب العراقى، مشيرة إلى أنها ستسافر العراق مرة أخرى وسوف تحارب الإرهاب وتقف بجانب الشهداء فى جميع أرجاء الوطن العربى، مضيفة: "لن أخاف من تنظيم داعش الإرهابى وحسبى الله ونعم الوكيل فيهم".


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