ضبط 5 مزارع بانجو بمساحة 2.5 فدان بمنطقة سيل النخيل فى "رأس سدر"

تمكنت قوات أمن جنوب سيناء، أمس الاثنين، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية والقوات المسلحة، من ضبط خمس مزارع لنبات البانجو على مساحة فدانين ونصف، وذلك بإحدى الوديان الجبلية التابعة لمدينة رأس سدر، بالإضافة إلى جوال يزن 5 كيلوجرامات من بذور الخشخاش المجهزة لزراعتها، حسب بيان مديرية أمن جنوب سيناء منذ قليل.

تلقى اللواء مجدى موسى، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من رئيس البحث الجنانئى بمديرية الأمن بقيام بعض الخارجين عن القانون بزارعة المخدارت، وبعد ورود معلومات اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى بقيام بعض البدو بزراعة نبات البانجو المخدر بمنطقة سيل النخيل - دائرة قسم رأس سدر، تم إعداد المأمورية برئاسة العقيد محمد عوض رئيس فرع البحث الجنائى لفرع خليج السويس اشترك بها الرائد شريف الفقى رئيس مباحث قسم شرطة رأس سدر، والنقيب محمد يونس والنقيب أحمد قابيل والنقيب عصام طارق والنقيب أحمد شوقى معاونى مباحث قسم شرطة رأس سدر وقوات الأمن.

أسفرت الحملة عن ضبط 5 مزارع بمساحة 2.5 فدان مثمر لنبات البانجو، كما تم ضبط 5 كجم بزور خشخاش و2 ماتور مياه، تم أخذ العينة اللازمة وحرق وتدمير باقى المزرعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.