"الزراعة": انتهاء 10% من أعمال إنشاء أكبر مزرعة سمكية بمحور قناة السويس

قال الدكتور خالد الحسنى، المشرف على قطاع الثروة السمكية ورئيس قطاع الهيئات ومدير مكتب شئون وزير الزراعة، إنه تم الانتهاء من أعمال 10% من إنشاء أكبر مزرعة سمكية بالشرق الأوسط على محور قناة السويس الجديدة فى منطقة شرق بور سعيد بالقرب من ملاحة بور فؤاد، والتى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث يعمل حاليا 45 حفارا وكراكة لإنشاء المزرعة، بالإضافة إلى معدات جديدة تم شراؤها ستصل خلال أيام للعمل داخل المزرعة.

وأكد المشرف على قطاع الثروة السمكية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك جدول زمنى للانتهاء من إنشاء المزرعة السمكية ببور فواد لا تتجاوز عام، مشيرا إلى أن المزرعة عبارة عن 23 ألف فدان يتم توسعة وتعميق وتطهير ملاحة بور فؤاد وعمل مزارع سمكية بداخلها مع عمل مزارع سمكية أرضية للأسماك البحرية، وأسماك المياه العذبة، بإجمالى إنتاج 85 ألف طن سنويا من الأسماك البحرية والعائلة البورية، حيث تعد نموذجا للتوسع فى إقامة المزارع السمكية حول محور تنمية قناة وتساهم فى توفير فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتى بتكلفة 275 مليون جنيه.

وأضاف المشرف على قطاع الثروة السمكية، أن الهيئة أعدت خطة لإنشاء مناطق للخدمات اللوجستية المرتبطة بالإنتاج السمكى للمزرعة الجديدة، مثل إقامة مصانع أعلاف ومفرخات، ومراكز بحوث متخصصة فى الإنتاج السمكى وصحة الأسماك، بالإضافة إلى تقديم خدمات بيطرية.

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