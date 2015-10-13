"المصريين الأحرار":"إخوان" يخوضون الانتخابات و"النور" سيحظى بدعم الجماعة

أكد عصام خليل، القائم بأعمال رئيس حزب المصريين الأحرار، أنه من خلال رصد الحزب لما يدور فى الشارع الانتخابى، تبين أن عددا من عناصر جماعة الإخوان، يخوضون الانتخابات، تحت عباءة المستقلين وينفقون أموالاً طائلة على الدعاية الانتخابية لا تتناسب مع طبيعة عملهم.

وأشار "خليل"، فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن حزب النور سيحظى بدعم جماعة الإخوان فى الانتخابات، حتى لو تظاهروا أن بينهما خلافا، لكن ما يحدث على الأرض عكس ذلك تماماً.

وفى سياق آخر أشار "خليل" إلى أن الحزب سيعقد مؤتمرا جماهيريا الأربعاء المقبل، بمنطقة الصف بالجيزة لدعم مرشحى الحزب بالمحافظة.

- "المصريين الأحرار": نبحث اللجوء إلى القضاء للرد على اتهامات حزب النور

>