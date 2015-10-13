أخبار عاجلة

بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
وسائل إعلام أمريكية: أمريكا أطلقت عشرات الصواريخ تجاه موقع في سورية -
موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

عامل يقيد نفسه بالسلاسل بالسويس احتجاجا على توقف العمل بـ"مصر إيران للغزل"

Google+ Print
عامل يقيد نفسه بالسلاسل بالسويس احتجاجا على توقف العمل بـ"مصر إيران للغزل" عامل يقيد نفسه بالسلاسل بالسويس احتجاجا على توقف العمل بـ"مصر إيران للغزل"
دخل عامل بشركة إيران للغزل والنسيج فى إضراب مفتوح عن الطعام، وقيد نفسه بسلاسل حديدية، داخل نادى الشركة، احتجاجا منه على توقف العمل بالمصنع للشهر الرابع، ووقف صرف راتبه ورفض الشركة صرف العلاج له.

وأوضح زملاؤه العاملون بالشركة أن العامل محمد الشاذلى تعرض لحروق خطيرة أثناء محاولته السيطرة على حريق شب فى الشركة، أثناء عمله بمصنع "3" نهاية عام 2013، وطالت النيران أجزاء من جسده، ونظرا لسوء حالته الصحية، تم تعيينه حتى يتسنى الحصول على علاج آثار الحروق على نفقة الشركة، حيث لحقت به إصابات بالغه تحتاج إلى أدوية مرتفعة التكاليف.

وكشف العمال أن محمد توجه مرات عديدة لصيدلية الشركة للحصول على العلاج، ومرهم "سيلكون" إلا أن الطبيب الصيدلى أخبره أن الشركة لم تسدد المستحقات المالية المتأخرة عليها، وهناك عجز فى الأدوية من بينها علاج الحروق، ثم رفضت صرف أى علاج له عقب ذلك، بدعوى عدم وجود أموال لشراء مستلزمات الصيدلية، مع وقف العمل بالشركة، فى الوقت إلى لا يتحمل فيه تكاليف العلاج على نفقته الخاصة.

وهدد العامل فى يونيو الماضى باشعال النار فى نفسه، وأحضر "جالون" بنزين وسكب كمية منه على جسده، وهمّ أن يشعل فى نفسه النار، إلا أن العمال زملاءه تمكنوا من إيقافه قبل أن يشعل قداحته.

ومع تعذر الموقف المالى للشركة، ووقف العمل بدعوى عوم وجود أموال كافية لشراء المنتج الخام، توقف مرتب العامل، مما دفعه للأقدام على الإضراب عن الطعام.

وأنكر أمن النادى وجود العامل فى الداخل، وبعد التأكد من عدم صحته ذلك وتواجده بالداخل معتصما ومضربا عن الطعام، ورفضوا السماح للمراسلين فى السويس بالدخول ورفض مدير نادى الشركة لقاء أى من مراسلى الصحف.

وكان العضو المنتدب بالشركة قد أصدر قرارا فى 23 يونيو الماضى، بمنح جميع العاملين بالشركة إجازة لحين حل الأزمة الواقعة بين الشركة والتأمينات الاجتماعية، حيث حجزت التأمينات على حسابات الشركة فى البنوك، وهو ما نتج عنه تجميد أموال الشركة وعجز الإدارة عن توفير الأقطان اللازمة للتشغيل، وترتب على ذلك توقف التشغيل بوحدات خطوط الإنتاج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري