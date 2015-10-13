إمام مسجد يدير مؤتمرا جماهيريا لسيدة أعمال مرشحة عن "أولاد صقر" بالشرقية

أدار إمام وخطيب مسجد بقرية الشلابوة التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة بالشرقية، مؤتمرا جماهيريا عقدته المرشحة "ملاك جمعة" رمز الحصان والمرشحة عن الدائرة الثالثة عشر بالشرقية ومقرها مركزى كفر صقر وأولاد صقر، والمخصص لها مقعدان فى البرلمان ويقدر عدد الناخبين بالدائرة بـ 297,909 ألف ناخب.

جاء ذلك أثناء قيام المرشحة بعقد مؤتمر جماهيرى بقرية الحصوة والشلابوة، لعرض برنامجها الانتخابى على المواطنين.

يذكر أن المرشحة سيدة أعمال، ومقيمة بمركز أولاد صقر، وسبق لها الترشيح قبل ثورة يناير ولم يحالفها الحظ وظلت تمارس دورها فى العمل الاجتماعى.

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