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حملة الرقابة الشعبية تنظم مؤتمرا جماهيرا لدعم مرشح بندر المنيا

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حملة الرقابة الشعبية تنظم مؤتمرا جماهيرا لدعم مرشح بندر المنيا حملة الرقابة الشعبية تنظم مؤتمرا جماهيرا لدعم مرشح بندر المنيا
نظمت حملة الرقابة الشعبية مؤتمرا جماهيريا اليوم بمدينة المنيا لدعم مرشح بندر المنيا عماد عبد الحميد المرشح المستقل وعضو الحملة، وذلك بحضور مؤسس حملة الرقابة الشعبية عصام سعد، وشارك فى المؤتمر قيادات الحملة ومؤيدو المرشح.

أكد عصام سعد مؤسس الحملة، أن دور حملة الرقابة الشعبية مكافحة الفساد بشتى صوره والعمل جنبا إلى جنب مع الدولة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفساد الذى بدأت الدولة فى التعامل معه بكل حزم وشدة ومطاردته فى كل مكان.

فيما قال عماد عبد الحميد المرشح البرلمانى، إن الانتخابات البرلمانية سوف تكون الخطوة الحقيقية للقضاء على الفساد، وتؤكد للعالم أجمع الأمن والأمان الذى عاد للبلاد تحت ظل القيادة السياسية التى تقود البلاد.

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مصر 365