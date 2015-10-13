مديرية الزراعة بالشرقية تنظم دورة عن إنتاج وتسويق نباتات الزينة

أكد المهندس علاء عفيفى، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، بدء فعاليات دورة تدريبية تحت عنوان "إنتاج وتسويق نباتات الزينة".

وأشار عفيفى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، إلى أن ذلك يأتى فى إطار خطة التعاون المشترك بين مديرية الزراعة وكلية الزراعة لتنفيذ دورات تدريبية للمهندسين.

وأضاف عفيفى، أن الدكتور محمد أحمد إبراهيم عبد القادر، أستاذ بقسم البساتين بالكلية، حاضر فى الدورة، وتحدث عن أهميه اختيار البذور عند الزراعة، ودرجات الحرارة الملائمة لكل نبات، كما تحدث عن أهميه وطرق زراعة نبات "الفيكس".