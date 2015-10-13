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"المصرى لحقوق الإنسان": انفجار الغلاية وراء حريق مصنع العامرية

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"المصرى لحقوق الإنسان": انفجار الغلاية وراء حريق مصنع العامرية "المصرى لحقوق الإنسان": انفجار الغلاية وراء حريق مصنع العامرية
أصدر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بيانًا منذ قليل، أكد فيه مصرع 5 عمال وإصابة 23 آخرين إثر انفجار غلاية بمصنع شركة NNA بالمنطقة الحرة بالعامرية.

وأكد البيان، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى العامرية ومستشفى رأس التين، مشيرًا إلى أنه وفقاً لأقوال العاملين بالشركة، أنهم تقدموا أكثر من مرة لصاحب العمل بالشكوى من أن الغلاية تحتاج للصيانة الفورية ولم يستجب لشكواهم أحد.

وأشار البيان، إلى أن العمال المتوفين، هم: "حمد صبرى حسين، السيد رمضان محمد حبيب، رمضان السيد رمضان محمد حبيب، مسعد سعد سليمان، هانى جابر صادق".

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