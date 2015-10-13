شقيق عزت حنفى لـ"البيت بيتك":أخويا "لسه عايش"..و"الداخلية": تم إعدامه

قال محمد حنفى، شقيق إمبراطور النخيلة عزت حنفى، إن شقيقه لم يتم إعدامه حتى الآن وأنه على قيد الحياة وأن من تم إعدامه شخص آخر، مضيفا أنه كان وقتها محبوسا وأن نجله هو من استلم الجثة، وعندما فتح النعش لم يجدها جثة عمه وإنما جثة شخص آخر، وزعم أن بعض القيادات طردت نجله وقت اكتشافه أن الجثة الموجودة فى النعش ليست جثة عمه، وأنه تم وضع حراسة مشددة على القبر الذى دفنت به الجثة لمدة 15 يوما حتى لا ينكشف حقيقة الأمر.

ومن جانبه قال اللواء أبو بكر عبد الكريم المتحدث باسم وزارة الداخلية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، فى برنامج "البيت بيتك" على قناة ten، إن هذا الكلام غير صحيح لأن قضية عزت حنفى كانت قضية رأى عام، وأن عزت حنفى كان موضوعا فى الحبس الاحتياطى على ذمة القضايا بناء على قرار النيابة العامة إلى حين فصل المحكمة فى قضيته والتى قضت بإعدامه هو وشقيقه، مضيفا أن جميع الإجراءات التى اتخذت حيال عزت حنفى وشقيقه مدونة فى جميع سجلات السجون حسب المنظومة الإدارية، مشيرا إلى أن النيابة العامة تقوم من آن إلى آخر بالتفتيش على السجون مما لا يسمح بالتلاعب فى السجلات، مؤكدا أنه تم تنفيذ حكم الإعدام يتم بإشراف لجنة تحت قيادة أحد القيادات مصلحة السجون بالإضافة إلى قيادات البحث الجنائى وضباط السجن وعضو من رجال الدين وطبيب، بالإضافة إلى أحد ممثلى النيابة العامة بما لا يدع مجالا للشك فى هذه القضية وأنه تم تنفيذ حكم الإعدام على عزت حنفى وشقيقه.

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