ننشر أسماء المصريين المتوفين والمفقودين فى بعثة الحج

أعلنت وزارة الأوقاف على موقعها الرسمى، أن عدد وفيات المصريين فى بعثة الحج هذا العام عقب حادث تدافع منى قد وصل إلى 181 حالة وفاة، بينما وصل عدد المفقودين إلى 53 حالة.

وينشر "اليوم السابع" أسماء المتوفين والمفقودين، وذلك بناءً على آخر بيان إحصائى بالأسماء التى وردت إلى وزارة الأوقاف من القنصلية المصرية بجدة.

الوفيات المبلغ بها من بعثة وزارة التضامن :

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الوفيات المبلغ بها من بعثة حج السياحة :

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الوفيات المبلغ بها من بعثة وزارة الداخلية ”حج القرعة ” :

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الحجاج الفرادى وحجاج الداخل

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1. السيد محمد عبد الله إبراهيم>2. إيمان إبراهيم عبد الحميد عبد الله>3. أحمد الحسنين محمد المقرش>4. أحمد رضا أحمد رضوان>5. أحمد طه أحمد نصير>6. بسيطة عبد السميع عبد الكريم>7. بسيونى عبد المجيد إبراهيم الغايش>8. توحة زكى الدين محمد>9. جابر إبراهيم أحمد الشحات>10. جابر عبد التواب عبد المنعم مخلوف>11. جابر على محمد سعد>12. جمال حسن سالم الرصاصى>13. خالد عبد الهادى عبد الحافظ أحمد>14. خليفة محمد عمر عبد الجواد>15. سامى عبد الغفار إسماعيل ضيف>16. سعد محمود عبد الحليم حسن>17. سعيد عبد النبى أحمد>18. سعيدة عبد العاطى مفتاح عثمان>19. سليمة أبو المجد خلف خلاف>20. سمير السيد محمد الحجر>21. شتيوى حسونة محسن محسن>22. صابر أحمد محمد البربرى>23. صبرى حسين محمد نصار>24. صلاح الدين موسى محمد موسى>25. طارق عوض عبد النبى عوض>26. طلبة محمد منصور>27. عائشة عبد المعطى حسن عبد الرحمن>28. عبد الحميد إبراهيم عبد الحميد أحمد>29. عبد المنعم عباس مصطفى>30. عزة محمود السيد عزيز>31. عفت حسين محمد يوسف>32. عيد عبد التواب عبد المجيد>33. فتحية عبد القوى عبد الستار>34. كمال عبد الفتاح عبد الجواد>35. محمد أحمد عبد العال عبد العال>36. محمد عبد الرحمن محمد على>37. محمد عبد العزيز أحمد دياب>38. محمد عبد الله السعيد السولية>39. محمد فتحى شاكر محمد>40. محمود عبد الحى محمد مصطفى>41. مديحه محمود أحمد عبد العال>42. مصطفى أبو الفتوح على صالح>43. منال عبد العزيز الهم خالد>44. نادية فؤاد عبد الفتاح فارس>45. نجلاء فوزى أحمد مشالى>46. نظمى حسانين إبراهيم عبد الله>47. هدى مصطفى محمد محمد مراد>48. وهيبة محمد محمود زلهف>49. ياسين ياسين فارس خليل1. السيد عبد المحسن السيد منصور>2. الهام سيد محمود عثمان>3. إبراهيم محمد حارس مسعود>4. إمبارك مصطفى أحمد عبد الكريم>5. آمال محمد عبد الرحمن مش>6. آمنة حمدان أحمد نصر>7. حنان عبد العظيم حسن عبد الرازق>8. رسميه عبد العليم موسى شحاتة>9. رضا محمد رزق عبد النبى>10. سعاد بدر محمد بخيت>11. سعدية أحمد عبد الستار البحيرى>12. سعدية على أحمد محمد>13. سليمان محمد حسانين رجب>14. سماح محمد محمود عثمان>15. سهير السيد محمد محمد عبد الخالق>16. سوسن احمد السيد اللواتى>17. سيد محمد عراقى يوسف عراقى>18. شريف عبد الحليم عبد السلام الجحش>19. صبح النبوى عبد الواحد كاعوه>20. عبد الفتاح شرف الدين على القاضى>21. عبد الله عبد المعبود محمد عبد القوى>22. عليه عبد القادر عيسى خليل>23. فكيهة السيد أحمد العشماوى>24. فوزية يوسف أحمد سنبل>25. محمد إيهاب يوسف خليل>26. محمد لطفى السيد فياض>27. محمد محمد أحمد المصرى>28. مديحة عبد الوهاب محمد القاضى>29. منى محمد عبد الغنى عبد الرازق السيد>30. مها النبوى عبد الواحد كاعوه>31. نبيلة أحمد السمان عبد المجيد>32. نجية فتحى عبد المعطى على>33. نصار عبد المحسن مهران مكى>34. نعمات عبد الستار سليمان مطر>35. نورا عمر على السنور>36. وفاء حسنى محمد أحمد بدر الدين>37. وفاء كمال عبد العال الجاكى>1. أبو زيد صبحى أبو زيد السيد>2. أشرف على أحمد أحمد>3. جميل أحمد محمد الساكت>4. خلود شحاده حسن عطا الله>5. سمير محمد حسنين عبد الله الجمال>6. شعبان محمد أحمد حسن>7. عثمان محمد عبد الغنى مرسى>8. على مطاوع على رمضان>9. غازى محمد غازى علام>10. فتحية عبد الهادى عطية عبد الرحمن>11. فرج محمد إبراهيم البطحيشى>12. محمد جمعة محمد زيطها>13. محمد عبد الفتاح محمد محمد>14. محمد عبد القادر عبد الهادى خيره>15. معتز محمد عز الدين مصطفى>16. نجوى عباس على الشافعى>17. نجيبة محمد أحمد الكسار1. السيد عبده عوضين السيد> 2. إبراهيم محمد السيد> 3. إيمان على إبراهيم القاضى> 4. أحمد حسن أحمد وهبى> 5. أحمد سليمان محمد سليمان> 6. أحمد صابر عبد العزيز> 7. أحمد عبد المجيد إبراهيم> 8. أحمد عبد الوهاب أحمد الشيخ> 9. أحمد فاروق علي> 10. أحمد فوزى محمد خفاجة>11. أحمد لطفى حسن محمد> 12. أحمد محمد أحمد فايد> 13. أحمد محمد محمود الخطيب> 14. أحمد محمد نادى> 15. أحمد محمد هريدى> 16. أحمد مصطفى إسماعيل> 17. أسامة أنور على رافع> 18. ألفت شهوان عبد المنعم> 19. باسم محمد السعيد عبد الخالق> 20. باسم محمد السيد> 21. جمال سيد حسن سيد> 22. رجاء حسن حسين> 23. رجاء حسن حسين محمد أبو حشيش> 24. زينب محمد محمد الحضرى> 25. سميحة سيد مبروك> 26. سميرة على حميدة برعى> 27. سناء شحاته حسن> 28. سهام عبد الله أنور> 29. شافية لطفى محمدين عمر> 30. شريف محمد جاد عبد الكريم> 31. صابر محمد السيد سليمة> 32. صباح محمد على خضر> 33. صبرى حمزة عمر حسنين> 34. عادل عبد الغفور يوسف> 35. عادل عبد المقصود بلغشه> 36. عاطف محمد محمد البنهاوى> 37. عبد الحليم السيد عبد الحليم الباسل> 38. عبد الرحمن نبتيتى سالم هلول> 39. عبد الله السيد عبد الحليم> 40. عبد النبى محمد يوسف رحيم> 41. عزيزة مصطفى أحمد محمود> 42. عطية إبراهيم رفاعى محمود> 43. على على محمد على سيد> 44. عواطف معوض البيومى> 45. فاطمة الزهراء جمال سيد حسن> 46. فاطمة محمود أحمد خليل> 47. فاطمة محمود خليل.> 48. فتحى محمد أحمد عطا الله> 49. فتحية محمد بخيت محمد حسن> 50. فتحية محمد سني> 51. كاميليا متولى محمد رضا> 52. كمال أحمد جاد> 53. مجدى بهنساوى> 54. محمد إبراهيم سليم إبراهيم> 55. محمد أحمد عبد العال محمود> 56. محمد سيد عبد المحسن> 57. محمد عاشور كمال محمد> 58. محمد عبد العاطى محمد> 59. محمد على غانم نعينع> 60. محمد فؤاد محمد خليل> 61. محمد كمال أحمد جاد> 62. محمد محمد عبد المعطى مصطفى> 63. محمد محمود أحمد صقر> 64. محمود محمد محمود طاحون> 65. مصطفى أحمد عشماوي> 66. ملك السيد عبده عوضين السيد> 67. منار جمال سيد حسن> 68. منال عبد المنعم الخالد> 69. منة أبو الفضل> 70. نادية سمير مصطفى عبد العال> 71. ناصر سالم السيد عبد الله> 72. نبيلة – جميلة أحمد شحاتة> 73. نجلاء ياسر> 74. نصار عبد الحميد مهران> 75. نصرة عبيد عبد الله> 76. هدى محمد غانم> 77. يسرا محمد محمود عبد السلام> 78. يوسف عبد الحميد

وقد انخفض عدد المبلغ عنهم من المتغيبين والمفقودين والمتخلفين عن بعثاتهم إلى (53) حاجا، وبيانهم كالتالى:

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المتخلفون والمتغيبون عن بعثة وزارة التضامن ” حج الجمعيات ” :

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المتخلفون والمتغيبون عن بعثة وزارة السياحة :

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المتخلفون والمتغيبون عن بعثة وزارة الداخلية ” حج القرعة ” :

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د – المتخلفون والمتغيبون من الحجاج الفرادى وحجاج الداخل إلخ :

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>1. ثريا زكريا على أبو السعود>2. سعد على خليفة عبد الوارث>3. عبد الحكيم عامر عبد الخالق عبد الحكيم>4. فاطمة أحمد إبراهيم خيرى>5. فتحى إسماعيل محمد عبد الله>6. محسن محمد نجم الدين محمد>7. محمود عبد القادر محمد حجاج>8. علا أحمد بركات متولى>1. إخلاص حامد إبراهيم إبراهيم>2. أحمد حمدان محمد بدر الدين>3. صابر شحاته رجب العربى>4. ظهرة حسن عبد الله الديب>5. عاطف على عثمان شعبان>6. كريمة عبد المقصود محمد يوسف>1. عادل إبراهيم بدوى خطاب>2. عزيزة عبد القادر قطب أبو السباع>3. فاطمة فتحى على حريز>4. مجدى عبد الله محمد المهدى1. السيدة عبد الوهاب عبد العال>2. إيمان إبراهيم عبد المجيد>3. أم حمد عبد الموجود محمد>4. أمل محمد إبراهيم>5. تباسيم عبد الله مبارك>6. ثريا محمد عفيفي>7. خديجة عبد المطلب عطا الله علي>8. رضا السيد أحمد على سعده>9. سعيد عبد التواب عبد المجيد>10. سيدة متولى خليفة>11. صباح ثابت عبد اللطيف>12. صبحى محمد أحمد الجرادى>13. عطية أحمد رفاعى>14. على صدقى محمود>15. على على إبراهيم صيام>16. عمار كامل عمار>17. عنايات عبد الرحمن>18. فادية محمد محمود مصطفى علام>19. فاديه كامل أحمد مصطفى>20. فاطمة عبد الفتاح>21. كريمة محمود مصطفى>22. مباركة تركى عبد الرحمن>23. محمد حسن محمد رمضان>24. محمد رفعت السيد جاد>25. محمد فوزى عبد السلام الشافعى>26. محمود شعبان أحمد عامر>27. محمود محمد محمود بكرى>28. مروة شحاته بخيت أحمد عوض>29. مصطفى على سيد جمال>30. نادية محمد عبد الغنى عبد الرازق>31. نادية محمود جاد الحق>32. نبيل صادق>33. نور الدين عبد الرحمن نور الدين>34. هانم عبد المنعم>35. هدى محمود عبد الرحمن محمد على