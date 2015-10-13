موجز الصحافة المحلية: أخيراً.. المصالحة فى قضايا الكسب غير المشروع

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة، التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى صحيفة "اليوم السابع"، تحت عنوان: "أخيراً.. المصالحة فى قضايا الكسب غير المشروع"، حيث دعا المستشار أحمد الزند، وزير العدل، جميع الخاضعين لأحكام قانون جهاز الكسب غير المشروع، من أصحاب القضايا، إلى سرعة الإفصاح عن رغبتهم فى الاستفادة، من التيسيرات الواردة فى التعديلات التى طرأت مؤخرا على القانون، والتى من شأنها إجراء التصالح معهم نظير ردهم لكامل مستحقات الدولة وقال المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل المستولى عليها.

وقالت صحيفة "الأهرام"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أمس أهمية الاستمرار فى منظومة دعم الخبز والسلع التموينية بجميع مناطق الجمهورية، فى ضوء ما حققته تلك المنظومة من نجاح، كما أشار إلى أهمية تحسين مستوى الخدمات بالمجمعات الاستهلاكية والمخابز ومواصلة جهود حماية المستهلك، ووجه الرئيس بمواصلة التنسيق المشترك بين وزارتى التموين والتضامن الاجتماعى لضمان توريد مختلف السلع الأساسية بكل محافظات الجمهورية بالكفاءة المطلوبة.

وكشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى لصحيفة "الأخبار" عن قيام المخابرات الإسرائيلية بتكليف ضابط بالموساد ليكون ضمن مقاتلى داعش فى سوريا وبعد إصابته تم نقله إلى مستشفى إسرائيلى بالقرب من الحدود مع سوريا للعلاج.. وصرح الرائد خالد أبو بكر قائد الجيش المصرى الإلكترونى "للأخبار" أن هذا المقاتل يدعى "شاؤول ماكاييف" وكان يقود مجموعة من المقاتلين فى سوريا.

وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة "المصرى اليوم"، عن أن الحكومة تدرس ضم مشروع مدينة الشيخ خليفة، الذى أهدته دولة الإمارات لمصر، داخل حدود مشروع العاصمة الإدارية، ليتكامل المشروع مع رؤية الدولة المصرية فى استفادة محدودى الدخل من العاصمة الجديدة، وبعد مفاوضات مع الجانب الإماراتى، فيما بدأت شركة المقاولون العرب أولى خطوات إنشاء العاصمة بأعمال الحفر لتوصيل خط المياه.

وكشف مصدر واسع الاطلاع لصحيفة "الشروق"، عن أن قرار مجلس جامعة القاهرة الخاص بـ"قبول 150 طالبا وطالبة من أوائل الثانوية العامة بشعبها الثلاث الأدبى والعلوم والرياضة بعد الـ300 طالب وطالبة الأوائل، الذين لا تطبق عليهم قواعد التوزيع الجغرافى وذلك بواقع 50 طالبا وطالبة من كل شعبة لتحويل 50 بكلية الاقتصاد والعلوم الساسية و50 بكلية الإعلام، و50 لكليتى الطب والهندسة"، لا يمثل "استثناء" كما ادعى بعض المسئولين فى المجلس الأعلى للجامعات، بل كان يتعلق بتقدير جامعة القاهرة لقيمة التفوق.