بالصور..الطيران المدنى: هبوط اضرارى لطائرة شحن مصرية خارج مطار مقديشيو

أفادت وزارة الطيران المدنى، بأن طائرة تابعة لشركة خاصة للشحن الجوى، تدعى "تراى ستار" هبطت اضطرارياً خارج مطار مقديشيو بالصومال مساء الاثنين.

وقال مصدر مسئول بسلطة الطيران المدنى، فى بيان للوزارة، إن الطائرة من طراز (إيرباص 300) ومسجلة بجمهورية مصر العربية، وكانت تحمل على متنها شحنات جوية قادمة من "اوستند" ببلجيكا إلى مطار مقديشيو بالصومال، وعلى متنها طاقمها المكون من 6 أفراد.

وأضاف المصدر أنه تم الاتصال بقائد الطائرة، حيث أكد أن جميع أفراد الطاقم بحالة صحية "جيدة"، فيما تقوم سلطة الطيران المدنى بالتنسيق مع السلطات الصومالية لبدء التحقيق الفنى بالواقعة .

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صوراً للطائرة الشحن المصرية، التى هبطت اضطراريا فى مطار العاصمة الصومالية مقديشيو.

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