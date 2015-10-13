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المدرس المعتدى عليه ببورسعيد: تصديت لممارسات المدير غير القانونية

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المدرس المعتدى عليه ببورسعيد: تصديت لممارسات المدير غير القانونية المدرس المعتدى عليه ببورسعيد: تصديت لممارسات المدير غير القانونية
قال محمد فهمى، مدرس التربية النفسية الذى اعتدى عليه مدير مدرسة المهندس على سليمان الإعدادية بنين ومجموعة من البلطجية، إنه يحظى بشعبية طيبة وسط الطلاب وعلى خلاف مع مدير المدرسة، نظراً لتصديه لبعض الممارسات المخالفة للقانون التى يقوم بها.

وأوضح "فهمى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، أن المدير حاول إخلاء المدرسة من المدرسين تمهيداً للاعتداء عليه بمساعدة مجموعة من البلطجية.

وأضاف: "المدرسون رفضوا عندما شعروا أن المدير يدبر لشىء ما.. وهم بالفعل الذين دافعوا عنى عندما تم الاعتداء على".

وأشار "فهمى"، إلى أنه لم يتقدم ببلاغ فى حق المدير حتى الآن على الرغم من أن الواقعة موثقة .


>- بالفيديو.. مدير مدرسة ببورسعيد يستعين بـ"بلطجية" للاعتداء على أخصائى نفسى الثلاثاء
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مصر 365

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