متحدث آل البيت يتهم الفيشاوى بتقاضى أموالا من الشيعة.. والفنان:"فين الدليل"

نشبت مشادة كلامية بين الفنان الكبير فاروق الفيشاوى، والمتحدث باسم ائتلاف الصحب وآل البيت وليد إسماعيل، خلال برنامج الإعلامى وائل الإبراشى "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم2"، حول زيارة الأول للعراق وحضور مهرجان للشيعة يسمى "يوم الغدير".

قال المتحدث باسم الصحب وآل البيت: "الفيشاوى تقاضى ألفى دولار وأقام فى مجمع زمزم لمدة خمسة أيام، وهناك إيصال بقيمة المبلغ التى تقاضاها من الشيعة"، فيما رد فاروق الفيشاوى، قائلا: "معاك إيصال بالمبلغ الذى تقاضيته وأنا أرفض الرد عليك دون وجود دليل قاطع بوجود أصل الإيصال".

وأوضح المتحدث باسم الصحب وآل البيت، أن الفنان الكبير فاروق الفيشاوى حضر عيدا للشيعة يسمى "يوم الغدير".