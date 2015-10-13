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الأقسام النسائية في «تعليم جدة» تحتفل باليوم الوطني

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جدة - ضيف الله المطوع

    رعت صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت ماجد بن عبدالعزيز آل سعود، أمس، احتفال الأقسام النسائية في «تعليم جدة» باليوم الوطني ال85 في جامعة عفت. وشهد الحفل حضور نور باقادر مساعدة مدير عام التعليم في جدة للشؤون التعليمية للبنات، وبسمة رجب مديرة القسم النسائي بشرطة جدة، وعبير الحارثي مديرة الفرع النسائي في مكافحة المخدرات، ونسرين أبو طه مسؤولة العلاقات في وحدة الحماية في وزارة الشؤون الاجتماعية، ومديرات مكاتب التعليم، والإدارات وجمع من القيادات التعليمية من المشرفات ومديرات المدارس والطالبات والأمهات.

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