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وزير العمل: الملك سلمان حريص على تلمس وقضاء حاجات المواطنين

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وزير العمل: الملك سلمان حريص على تلمس وقضاء حاجات المواطنين وزير العمل: الملك سلمان حريص على تلمس وقضاء حاجات المواطنين

    رفع وزير العمل د. مفرج بن سعد الحقباني بالغ الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على مشروع تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة.

وأشار إلى أن الموافقة على إنشاء هذه الهيئة تأتي ضمن حرص خادم الحرمين الشريفين المستمر على تلمس وقضاء حاجات المواطنين في المجالات كافة وتوفير الحياة الكريمة لهم التي يوليها حفظه الله جل اهتمامه وعنايته.

وأوضح أن هذه الهيئة التي ترتبط تنظيما بصاحب السمو الملكي ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري تهدف إلى تعزيز المشاركة وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة في مجال توليد فرص العمل ومكافحة البطالة والإسهام في تنمية قدرات القوى العاملة الوطنية لتكون منتجة وقادرة على التعامل مع الظروف المتغيرة في سوق العمل.

وأكد أن عمل الهيئة سوف يدعم ويتكامل بإذن الله مع جهود وزارة العمل ومؤسساتها الشقيقة في مجال التوظيف والتدريب وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة للباحثين عن العمل وتعزيز التشاركية والتنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مكافحة البطالة، وتوطين الوظائف.

وأعرب وزير العمل عن ثقته -بإذن الله- من تحقيق الهيئة أهدافها المرجوة وبما يتفق مع تطلعات القيادة الرشيدة والمصلحة العامة المتمثلة في توفير فرص عمل منتجة وجاذبة لأبناء وبنات بلادنا العزيزة.

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