طلاب الرياض ينتجون أفلاماً للحد من الغياب

كرّم محمد المرشد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض في مكتبه الجمعة الطلاب الفائزين بالمسابقة الإرشادية للأفلام القصيرة التي تهدف للحد من ظاهرة غياب الطلاب قبل وبعد الإجازات، والتي نظمتها إدارة التوجيه والإرشاد على مستوى مدارس منطقة الرياض، بحضور زيد العسكر مدير التوجيه والإرشاد ب"تعليم الرياض"، وعبدالعزيز السعدون مشرف التوجيه والإرشاد، وبرفقة الطلاب الفائزين وعدد من منسوبي المدارس وأولياء الأمور.

وفاز بالمسابقة التي شارك فيها أكثر من 105 طلاب 13 طالباً بالمراكز العشرة الأولى، حيث حصد الطالب إبراهيم محمد مدين من مدرسة الإحسان الأهلية المركز الأول بجائزة قدرها 5000 ريال، وحل ثانياً الطالب إبراهيم أحمد الحماد من مدرسة الجيل الأهلية بجائزة قدرها 4000 ريال، فيما جاء في المركز الثالث الطالب هاني سنوسي حواري من مدرسة النخبة الأهلية بجائزة قدرها 3000 ريال، ونال الطالب أويس داوود من مدرسة الخليج الأهلية المركز الرابع بجائزة 2000 ريال، أما الطالب مهند محمد الموجي من مدرسة التوحيد الأهلية حصل على جائزة المركز الخامس ب1000 ريال.

وحل في المركز السادس كل من الطلاب سعيد الشهراني، وسيف الديري، وعبدالوهاب الشهراني، ونواف المطيري من الإحسان الأهلية، والمركز السابع الطالب سلطان مرعي الشهري، والثامن راكان مرعي الشهري من مدرسة السعودية، وجاء الطالب عامر فهد الدوسري من مدرسة نوفل بن الحارث في المركز التاسع، والطالب علي سلطان القرني من مدرسة حضار الأهلية حصد المركز العاشر. واستعرض المرشد خلال التكريم بعض تجارب الطلاب، مشيداً بتميز المشاركات وتنوعها والفئات السنية المشاركة فيها.