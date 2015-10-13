أخبار عاجلة

بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
وسائل إعلام أمريكية: أمريكا أطلقت عشرات الصواريخ تجاه موقع في سورية -
موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

طلاب الرياض ينتجون أفلاماً للحد من الغياب

Google+ Print
طلاب الرياض ينتجون أفلاماً للحد من الغياب طلاب الرياض ينتجون أفلاماً للحد من الغياب

    كرّم محمد المرشد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض في مكتبه الجمعة الطلاب الفائزين بالمسابقة الإرشادية للأفلام القصيرة التي تهدف للحد من ظاهرة غياب الطلاب قبل وبعد الإجازات، والتي نظمتها إدارة التوجيه والإرشاد على مستوى مدارس منطقة الرياض، بحضور زيد العسكر مدير التوجيه والإرشاد ب"تعليم الرياض"، وعبدالعزيز السعدون مشرف التوجيه والإرشاد، وبرفقة الطلاب الفائزين وعدد من منسوبي المدارس وأولياء الأمور.

وفاز بالمسابقة التي شارك فيها أكثر من 105 طلاب 13 طالباً بالمراكز العشرة الأولى، حيث حصد الطالب إبراهيم محمد مدين من مدرسة الإحسان الأهلية المركز الأول بجائزة قدرها 5000 ريال، وحل ثانياً الطالب إبراهيم أحمد الحماد من مدرسة الجيل الأهلية بجائزة قدرها 4000 ريال، فيما جاء في المركز الثالث الطالب هاني سنوسي حواري من مدرسة النخبة الأهلية بجائزة قدرها 3000 ريال، ونال الطالب أويس داوود من مدرسة الخليج الأهلية المركز الرابع بجائزة 2000 ريال، أما الطالب مهند محمد الموجي من مدرسة التوحيد الأهلية حصل على جائزة المركز الخامس ب1000 ريال.

وحل في المركز السادس كل من الطلاب سعيد الشهراني، وسيف الديري، وعبدالوهاب الشهراني، ونواف المطيري من الإحسان الأهلية، والمركز السابع الطالب سلطان مرعي الشهري، والثامن راكان مرعي الشهري من مدرسة ، وجاء الطالب عامر فهد الدوسري من مدرسة نوفل بن الحارث في المركز التاسع، والطالب علي سلطان القرني من مدرسة حضار الأهلية حصد المركز العاشر. واستعرض المرشد خلال التكريم بعض تجارب الطلاب، مشيداً بتميز المشاركات وتنوعها والفئات السنية المشاركة فيها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة