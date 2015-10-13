32 متحدثاً يناقشون مستقبل الجودة في المملكة.. اليوم

تنطلق اليوم في الرياض أعمال المؤتمر الوطني الخامس للجودة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تحت شعار "الجودة.. الخيار الاستراتيجي لتحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية"، بمشاركة نحو 1200 مشارك ومهتم بالجودة في جميع قطاعات الأعمال بالمملكة، وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات في فندق الرياض إنتركونتننتال.

وتشهد الفعاليات 23 محاضرة وست جلسات علمية وأربع ورش عمل، ويشارك في هذا التجمع الوطني نحو 32 متحدثاً متخصصاً في هذا المجال، حيث يشارك فيه نخبة مختارة من الخبراء الدوليين والمحليين بأوراق عمل عديدة تغطي الكثير من الجوانب التي يستهدفها المؤتمر، وذلك من أجل إتاحة الفرصة أمام القطاعات المختلفة لتبادل الرؤى والخبرات بين المختصين المحليين والدوليين، ويأتي هذا المؤتمر في إطار جهود المملكة لتعزيز البنية التحتية للجودة والوقوف على آخر الدراسات والبرامج التي تم تفعيلها عالمياً في هذا المجال.

ويتناول المؤتمر على مدار ثلاثة أيام محاور الجودة في قطاعات التعليم والصحة والخدمات بالإضافة إلى مستقبل الجودة في المملكة وهو ما يجعله فرصة لتبادل وجهات النظر والوقوف على واقع الجودة وممارساتها في قطاعات المملكة المختلفة علاوة على الاطلاع على التجارب العالمية ذات الصلة بهذا المجال.

ومن المقرر أن يستهل المؤتمر فعاليته بانعقاد أربع ورشات عمل عن التحسين المستمر للعمليات والأداء المؤسسي يقدمها البرفسور محمد عيشوني من جامعة حائل، فيما ستكون الورشة الثانية عن أساسيات الجودة ومؤشرات قياس الأداء في خدمة العملاء للبرفيسور هاني العمري من جامعة الملك عبدالعزيز، على أن يقدم عادل دلال من الولايات المتحدة ورشة عمل ثالثة عن الجودة والقيادة، وتختتم فعاليات اليوم الأول من المؤتمر بورشة عمل عن تطبيقات الجودة "6 سيجما" للخبير البريطاني البرفيسور توني بندل.

وتتضمن فعاليات يوم الأربعاء محاضرة افتتاحية لوزير الصحة م. خالد الفالح يتبعها الجلسة العلمية الأولى التي ستكون تحت عنوان (الجودة والاستدامة المؤسسية) ويرأسها عضو مجلس الشورى د. خالد العواد، وستتناول الجلسة الثانية (الجودة في التعليم) برئاسة محافظ هيئة تقويم التعليم العام د. نايف الرومي.

وستتناول الجلسة العلمية الثالثة "الجودة والتنافسية" ويترأسها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل الرئيس التنفيذي لأنظمة وسياسات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار، أما الجلسة الرابعة فسيكون محورها (الجودة في الصحة) برئاسة د. محمد خشيم.

ومن المقرر أن تختتم فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر بحفل الافتتاح الرسمي الذي سيقام برعاية خادم الحرمين الشريفين، وبحضور عدد من أصحاب السمو والوزراء، فيما يواصل المؤتمر فعالياته يوم الخميس بأربع جلسات متخصصة في عدد من المحاور التي من بينها الإبداع والابتكار، والجودة في الخدمات إضافة إلى جلسة خاصة لمناقشة مشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة وغيرها من المناقشات.