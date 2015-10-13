حرم أمير الرياض: الجامعات المكان الأول لاحتواء الشباب والوعاء الحقيقي لأفكارهم

الرياض - واس

رعت حرم أمير منطقة الرياض صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، أمس، فعاليات الندوة النسائية الأولى التي نظمتها الجامعة السعودية الإلكترونية تحت عنوان "المبادرات المجتمعية للجامعات السعودية ودورها في تعزيز الانتماء الوطني" وذلك في قاعة الملك سلمان للمؤتمرات في مبنى وزارة التعليم بحي المعذر بمدينة الرياض، بحضور نخبة كبيرة من الأكاديميات في عدد من الجامعات السعودية، والمهتمات بالشأن الاجتماعي، والطالبات.وألقت الأميرة نورة بنت محمد بن سعود كلمة خلال حفل تدشين الندوة قدّمت في مستهلها التهنئة للقيادة الرشيدة بذكرى اليوم الوطني ال (85) الذي وحد فيه الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمة الله- كيان المملكة العربية السعودية تحت راية التوحيد، وأكمل هذا النهج القويم من بعده أنجاله الملوك -رحمهم الله - حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الذي تجلّت في عهده -أيده الله- أسمى معاني اللحمة بين ولاة الأمر والشعب السعودي الوفي. وأهابت سموها بدور المواطن في المحافظة على مقدرات البلاد والإسهام في بنائها وحمايتها، وقالت: إننا محظوظون بأن نكون أبناءً وبنات لهذا الوطن الكريم المعطاء الذي لم يردّ المحتاج ولم يخيّب كل من لجأ إليه بعد الله عز وجل وذلك على مر التاريخ، فحمى الله هذا الوطن وأعان رجاله الذين يحمونه الآن على الحدود ونحن نجتمع هنا.. فهم جنودنا وفرساننا ولهم منا أصدق الدعوات. وأضافت سموها: يحق لنا أن نفخر بهذا الوطن ويحق لنا أن نحبّه وأن نتباهى في حبّه، فهذه الأرض وترابها قدمت لنا الغالي والنفيس فلن ننسى فضلها ما حيينا، بل من واجبنا أن نرد هذا العطاء بعطاء مضاعف، وأن نحافظ على هذه الأرض من خلال أعمال حقيقية وأفعال تترجم هذا الحب والولاء لمبادرات وأفكار تُثري الحاضر وتفتح آفاقا جديدة للمستقبل. وأشارت الأميرة نورة إلى أن حب الوطن لا يكون بالكلمات الرنانة، والأغاني المحفزة، والقصائد الموزونة، بل من خلال تعزيز الانتماء إليه، وترجمة الأفعال التي تنعكس بشكل إيجابي على حاضر هذا الوطن ومستقبله، واستثمار مكتسباته وتوظيفها بشكل فعال لصالح مكانته ومكانة مواطنيه، داعية سموها المواطنين من النساء والرجال إلى العمل على توظيف طاقاتهم وإبداعاتهم وجهودهم وكل ما يملكون في سبيل حفظ المملكة العربية السعودية ورفع اسمها عاليًا في كل المحافل، والوقوف معًا ضد كل ما يهدد أمننا وسيادة وطننا. وشدّدت سموها على أن الدور الوطني الذي يقع على عاتق أبناء الوطن جميعا تتضاعف أهميته في هذه الأوقات التي تواجه فيها المملكة تحديات تتطلب تحقيق أقصى درجات الوحدة الوطنية وتوحيد الصف في مواجهة الصعوبات كافة، والتلاحم فيما بينا لمساندة هذا الوطن ليجتاز كل المعوقات والأخطار بمختلف أشكالها. وأكدت الأميرة نورة بنت محمد بن سعود أن المملكة ولله الحمد قوية بشعبها وحكومتها وجيشها وذلك بفضل من الله تعالى ثم بفضل رجالها الكرام، معربة عن سرورها في اجتماعها في هذه الندوة بقيادات نسائية وطنية كرست عملها وجهودها الأكاديمية في تعزيز الانتماء الوطني عبر أعمال حقيقية ومبادرات شبابية مجتمعية تستثمر طلابنا وجهودهم في تمثيل حقيقي لحبهم لوطنهم.

وأردفت سموها قائلة: إن دور أفراد هذا الوطن بالغ الأهمية، وبالتوازي يأتي معه دور مؤسسات المجتمع بكافة أطيافها، والجامعات خير من يستثمر هذا النوع من المبادرات، حيث تعتبر المكان الأول لاحتواء الشباب، والوعاء الحقيقي لهم ولأفكارهم وانخراطهم في عمل حقيقي لمواجهة الأفكار المتطرفة الهدامة التي تفتك بالشباب ومستقبلهم، فاحتواء الشباب وحمايتهم من الأفكار المتطرفة خطوة أساسية ومهمة في حفظ الوطن من الأخطار الخارجية وأن يكونوا أدوات لتحقيق أجندات دخيلة، ويكون ذلك من خلال تعزيز دورهم وتوظيف الأفكار إلى أعمال تعزز الانتماء الوطني وحب هذا البلد، وهنا تنبع أهمية دور المبادرات المجتمعية للجامعات. وأعربت سموها عن تطلعها في التعرف أكثر على مبادرات الجامعات السعودية وماذا قدمت، ومناقشة الأفكار القائمة وطرح التطلعات والآمال وما هو متوقع منها، مقدمة شكرها للجامعة السعودية الإلكترونية ووزارة التعليم في تنظيم هذا اللقاء الذي من شأنه إيجاد فرص وأفكار جوهرية تصب في سبيل تعزيز وتوحيد الصف وحفظ الأرض وصيانة الوطن من كل شر.