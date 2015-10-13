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إتلاف 32 طناً مواد غذائية فاسدة في جدة

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إتلاف 32 طناً مواد غذائية فاسدة في جدة إتلاف 32 طناً مواد غذائية فاسدة في جدة

    أتلفت بلدية الجنوب الفرعية في جدة 32 طناً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، خلال جولاتها على المباسط العشوائية والمحلات في منطقة أسواق الصواريخ، ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة لحماية أمن وسلامة الغذاء.

وقال محمد الزهراني رئيس البلدية إن هذه الجهود أسفرت عن إتلاف كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية أو الفاسدة بسبب سوء الحفظ والتخزين تقدر بنحو 32 طنا، وإزالة 350 بسطة مخالفة، ومصادرة ملابس مستعملة تقدر حمولتها ب25 طناً، كما تم مخالفة 55 محلاً وإغلاق 12 محلاً لعدم معالجة المخالفات السابقة، وضبط 57 عاملاً مخالفاً لنظام الإقامة والعمل.

وتؤكد أمانة محافظة جدة حرصها على أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان محافظة جدة وعدم تهاونها بتطبيق الإجراءات النظامية ضد المخالفين، وتقدم شكرها لسكان المحافظة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية عن طريق عمليات الأمانة 940 أو عبر المستكشف الجغرافي وقنوات الأمانة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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