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ترقية الهندي إلى رتبة عقيد

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ترقية الهندي إلى رتبة عقيد ترقية الهندي إلى رتبة عقيد
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الهندي مع عدد من زملائه الضباط بعد الترقية

    تلقى العقيد عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن الهندي التهاني بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد، في إدارة شؤون الضباط بالحرس الوطني، النهدي عبّر عن سعادته بهذه الترقية، مؤكدا انها ستكون حافزاً لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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