شرطة الشرقية تدعو المطلوب «أبو عبدالله» لتسليم نفسه

دعت شرطة المنطقة الشرقية أمس الاثنين المطلوب علي أبو عبدالله إلى تسليم نفسه، حيث قتل أحد المطلوبين للجهات الأمنية المعلنة أسماؤهم على قائمة ال(23).

وقال العقيد زياد الرقيطي الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية، إنه إلحاقاً للبيان المعلن بتاريخ 10/ 10/ 1436 ه، عن تعرض المواطن محمد علي عبدالرحيم الفرج أحد المطلوبين ضمن قائمة ال(٢٣) مطلوباً أمنياً المعلنة بتاريخ 8/ 2/ 1433 ه لإطلاق النار من أحد الأشخاص مما أدى إلى مقتله.

وأضاف أن نتائج التحقيق في هذه الجريمة أسفرت عن تحديد هوية الجاني وهو المواطن علي بن حسن علي آل أبو عبدالله، أحد المطلوبين لشرطة المنطقة الشرقية لتورطه في عدد من الجرائم الجنائية، داعياً آل أبو عبدالله للمبادرة إلى تسليم نفسه.

وأهاب العقيد الرقيطي بكل من تتوفر لديه معلومات عنه المبادرة بإبلاغ الشرطة، وحذر من أن التستر عليه بأي شكل من الأشكال أو إيوائه سيعرض صاحبه لطائلة المسؤولية الجنائية.

وكانت شرطة الشرقية قد أصدرت بياناً يوم الأحد الموافق 10/ 10/ 1436ه، ذكرت فيه أن شرطة القطيف باشرت بلاغاً عن تعرض أحد المواطنين للإصابة بطلقات نارية، ونقله إلى مستوصف مضر ببلدة القديح بواسطة شقيقه، حيث اتضح وفاة المصاب بعد وصوله إلى المستوصف، وأنه من بين المطلوبين للجهات الأمنية المعلنة أسماؤهم على قائمة ال(23)، وهو المطلوب محمد علي عبدالرحيم الفرج، وأدلى شقيقه بمعلومات عن هوية الجناة الذين اتضح أنهما من المطلوبين في قضايا جنائية.