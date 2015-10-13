رياض المالكى: سنطالب بتحرك سياسى ودبلوماسى فى اجتماع الجامعة العربية

وصف وزير الخارجية الفلسطينى الدكتور رياض المالكي، اجتماع جامعة الدول العربية الذى سيعقد غدا بـ"الهام"، موضحا أنه "جاء بعد مطالبتنا بعقده لتحمل الدول العربية مسئولياتها حيال ما يتعرض له الشعب الفلسطينى من اعتداءات من قبل حكومة الاحتلال، وبشكل خاص مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك".

وقال المالكى ـ فى تصريحات اليوم الإثنين "سيقدم الجانب الفلسطينى تقريرا مفصلا حول آخر التطورات للدول الأعضاء، وسيدعو الدول العربية لتحمل مسئولياتها حيال تحديد آلية عمل وخطة عمل للتحرك على المستوى الدولي، بما فيها التوجه إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان فى جنيف، وتدعيم الموقف الفلسطينى من خلال حشد الدعم العربى والدولى المطلوب.

واعتبر المالكى أن الاجتماع سيوضح ماذا يمكن للدول العربية أن تقدمه لفلسطين فى مثل هذه المرحلة الخطيرة فى حياة الشعب الفلسطينى.

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