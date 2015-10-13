صالح يعلن رفضه لأى عرض بمغادرة اليمن والتحالف يقصف مواقع الحوثيين

شن طيران التحالف العربى مساء اليوم الاثنين سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح بمحافظة الحديدة غرب العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت مواقع للحوثيين وقوات صالح بمنطقة واقر شرق مدينة القطيع، ولفتت إلى أن انفجارات عنيفة هزت تلك المواقع وشوهدت أعمدة الدخان ترتفع منها بكثافة، دون أن تتضح على الفور الخسائر التى خلفتها فى صفوفهم.

وأوضحت المصادر، أن تلك المواقع اتخذها الحوثيون وقوات صالح كمواقع تدريبية لمقاتلين تابعين لهم من مختلف المناطق فى الحديدة، وفى العاصمة صنعاء ،قال شهود عيان، إن أنصار الرئيس اليمنى السابق أطلقوا الأعيرة النارية فى سماء العاصمة بشكل عشوائى وكثيف، بعد ظهوره فى مقابلة مسجلة على قناة الميادين اليوم.

وفى اللقاء قال صالح إن "التدخل السعودى فى اليمن تدخل سافر ويأتى بأثر رجعى وأن السعوديين حزينون لفشلهم فى إنجاح انفصال اليمن"، وأكد أنه لا يشعر بقلق أو خطر من سيطرة التحالف على بعض الأجزاء من اليمن لافتاً إلى أن "الشعب اليمنى كفيل بإخراجهم من أرضه".

وأوضح صالح أنه ما يزال يكن "للأشقاء الإماراتيين الاحترام والود حتى اليوم"، وقال على صالح إنه يتلقى يوميا عرضا بمغادرة اليمن مع أسرته إلى المغرب أو إثيوبيا، وإنه يرفض المغادرة نهائيا.

>