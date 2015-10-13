رفع علم فلسطين بمقر الأمم المتحدة فى فيينا بحضور وزير الخارجية رياض المالكى

رفع وزير خارجية دولة فلسطين د. رياض المالكى ويورى فيدوتوف، المدير العام لمكتب الأمم المتحدة فى فيينا، المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، علم دولة فلسطين، فى مراسم مشرفة، على مقر الأمم المتحدة فى فيينا

وبحضور السفير صلاح عبد الشافى سفير فلسطين فى فيينا، والسفيرة روان أبو يوسف، مساعدة وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف، وحشد من السفراء والقناصل والدبلوماسيين العرب والأجانب، وذلك تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر فى 10 سبتمبر 2015.

وافتتح الحفل يورى فيدوتوف، المدير العام لمكتب الأمم المتحدة فى فيينا، بكلمة عبر فيها عن ترحيبهم لاعتماد قرار لرفع علم دولة فلسطين المراقبة على مقر الأمم المتحدة فى فيينا.

وفى كلمته بهذه المناسبة، أمام الحشد، قال د. المالكى: "جئتكم اليوم من فلسطين حاملاً آمال شعب كامل فى الحرية، والتخلص من نير الاحتلال، ولمستقبل أفضل لأطفالنا، خاصة فى هذه الظروف الصعبة التى يعيشها شعبنا الفلسطينى من تصعيد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، غير المسبوق ضده، وضد مقدساته المسيحية والإسلامية"

وأضاف: " هى مناسبة أخرى تؤكد على تصميم شعبنا على مواصلة نضاله العادل من أجل الحرية والعيش كباقى شعوب الأرض، فى سلام ودولة مستقلة ذات سيادة"، وتابع: "أننا نتقدم خطوة أخرى نحو تجسيد السيادة، والخلاص من الاحتلال والاستقلال، وهو انعكاس لتصميمنا على الحصول على العضوية الكاملة للأمم المتحدة."