حزب "المؤتمر الشعبى العام" فى اليمن يقصى على عبد الله صالح من رئاسته

أعلن قادة حزب المؤتمر الشعبى العام فى اليمن، عقب اجتماع عقد اليوم، فى العاصمة السعودية الرياض، إقصاء على عبدالله صالح من منصبه كرئيس للحزب الذى حكم اليمن لنحو 30 عاما.>ودعا بيان صدر عن المجتمعين - أوردته قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية مساء اليوم الإثنين- إلى إحالة صالح ومساعديه إلى الهيئات الرقابية لحزب المؤتمر الشعبى العام لما "ارتكبوه من جرائم".

وكلف البيان، نائب رئيس المؤتمر، بن دغر رئيسا جديدا للحزب، فيما كلف النائب الثانى للحزب بإبلاغ الأمين العام للحزب بأن من سيمثل المؤتمر خلال الأيام القادمة هما نائبى الحزب الأول والثاني.

>وضم الاجتماع قيادات بارزة فى الحزب، وجاء قرار عزل صالح بعد مشاورات مع أعضاء فى اللجنة العامة للمؤتمر الشعبى العام.

وبعد تنحيته من رئاسة اليمن بموجب المبادرة الخليجية، تحالف صالح مع المتمردين الحوثيين وحاولوا الانقلاب على السلطة الشرعية بقوة السلاح.

>