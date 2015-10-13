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بالصور.. "مانويل فالس" يدعو الشركات السعودية للاستثمار فى فرنسا

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وجه رئيس الوزراء الفرنسى، مانويل فالس، مساء الاثنين، نداء من الرياض للشركات لتستثمر فى فرنسا، وذلك عشية توقيع اتفاقات اعتبرت "مهمة" للشركات الفرنسية فى المملكة.

وقال فالس، أمام المنتدى الاقتصادى (الفرنسى- السعودى) الثانى: "تعالوا إلى فرنسا، تعالوا للاستثمار ، أنه الوقت الأفضل".

وذكر بأن فرنسا كانت ثالث مستثمر فى المملكة وبأن ثمة امكانات لتطوير أنشطة الشركات السعودية فى فرنسا.

وتطرق فالس إلى الاحداث التى شهدتها شركة "إير فرانس" الأخيرة حيث تم التعرض لمسئولين فيها، إثر إعلان خطة صرف موظفين، وقال باسف: "الصور انتشرت فى كل انحاء العالم وغذت سريعا فكرة قديمة هدفها إعاقة فرنسا وجعلها احيانا غير قادرة على اصلاح نفسها".

وأكد أن "هذه الاحداث لا تمت بصلة إلى فرنسا التى تصلح نفسها، نعم، أن فرنسا تصلح نفسها"، عارضا مبادرات حكومته على صعيد خفض ضرائب الشركات وإصلاح سوق العمل.

ووصل فالس الاثنين إلى الرياض حيث سيوقع الثلاثاء عقودا "مهمة" عدة للشركات الفرنسية كما وصفتها مصادر رسمية فرنسية، لافتة إلى أن بعضها يتصل بالطيران.

وبعيد توقيع العقود، سيستقبل العاهل السعودى الملك سلمان رئيس الوزراء الفرنسى الذى يعود مساء الثلاثاء الى باريس، وشملت جولة فالس إضافة إلى السعودية كلا من والأردن.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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