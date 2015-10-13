تونس تطالب سويسرا باسترجاع 60 مليون فرنك سويسرى من الأموال المهربة

قال النائب العام الفيدرالى فى سويسرا مايكل لاوبر، الذى يزور تونس حاليا، إن هناك حوالى 60 مليون فرنك سويسرى من الأموال المجمدة بالبنوك السويسرية التى تطالب تونس باسترجاعها، مضيفا أنه من الصعب تحديد الوقت لاسترجاع الأموال "خاصة وأن التحقيق فى مثل هذه القضايا معقد".

وأضاف لاوبر، فى مؤتمر صحفى أمس الاثنين، أن المحققين السويسريين يعملون حاليا على استكمال التحقيق فى أقرب وقت ممكن لإعادة هذه الأموال، نافيا فى هذا الإطار الإشاعات حول نية سويسرا الاحتفاظ بتلك الأموال فى بنوكها.

وأوضح النائب العام السويسرى أن النيابة العامة السويسرية تتابع قضية جزائية ضد 12 متهما تونسيا بتهمة غسيل الأموال والرشوة والانتماء لمنظمة إرهابية.

جدير بالذكر أن وزير العدل التونسى محمد صالح بن عيسى بحث اليوم مع النائب العام الفيدرالى السويسرى وسفيرة سويسرا بتونس اريتا آدام التقدم فى ملف استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج وخاصة فى سويسرا، مؤكدا ضرورة مواصلة الأعمال القانونية الفنية والتقنية المشتركة بين المسؤولين فى كل من تونس وسويسرا للإسراع فى حل ملف استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج.

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