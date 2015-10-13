إحالة دعوى استبعاد خالد يوسف ومحمود بدر من الانتخابات لهيئة مفوضى الدولة

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، إحالة الدعوى المقامة من إسلام ضاحى وأمل عبيد، والتى طالبا فيها باستبعاد المخرج خالد يوسف، ومحمود بدر مؤسس حركة تمرد، من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، إلى هيئة مفوضى الدولة، لإعداد التقرير بالرأى القانونى الخاص بها.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 1394 لسنة 70ق، أن كل من يوسف وبدر، كانا من ضمن أعضاء لجنة الخمسين المشاركة فى وضع دستور البلاد فى 2014.

وأضافت الدعوى، أنه لا يجوز أن يكون عضو مجلس النواب، من أعضاء لجنة الخمسين، لتضارب المصالح، ويكفى لهما مشاركتهما فى إعداد الدستور.