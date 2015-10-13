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تصفيات اليورو - سلوفاكيا تتأهل مباشرة.. وإسبانيا ترسل أوكرانيا للملحق

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تصفيات اليورو - سلوفاكيا تتأهل مباشرة.. وإسبانيا ترسل أوكرانيا للملحق تصفيات اليورو - سلوفاكيا تتأهل مباشرة.. وإسبانيا ترسل أوكرانيا للملحق

(إفي): تأهلت سلوفاكيا اليوم لكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2016) بالفوز على لوكسمبورج بأربعة أهداف لاثنين وخسارة أوكرانيا من إسبانيا بهدفين في الجولة العاشرة بالمجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة للبطولة.

وسجل أهداف سلوفاكيا في مرمى المضيف لوكسمبورج كل من مارك هامشيك وآدم نيميك وروبرت ماك في الدقائق 24 و29 و31 و90.

بينما أحرز هدفي أصحاب الأرض كل من ماريو ميتسش ولارس جيرسون من ركلة جزاء في الدقائق 61 و65.

وفازت إسبانيا من جانبها خارج الديار على الأوكراني، الذي كان يحتل قبل هذه المباراة وصافة المجموعة، بهدف نظيف سجله ماريو جاسبار فيما أهدر سيسك فابريجاس ركلة جزاء.

بهذه النتيجة رفع "الماتادور" الذي كان ضمن التأهل والصدارة رصيده إلى 27 نقطة، فيما أصبحت سلوفاكيا في المركز الثاني بـ22 نقطة ليتأهلا معا ومباشرة لليورو.

من جانبه تجمد رصيد المنتخب الأوكراني عند 19 نقطة في المركز الثالث ليذهب للملحق.

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فيديو اليوم السابع

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