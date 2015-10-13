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تصفيات اليورو – إنجلترا وسويسرا يحلقان سويا إلى فرنسا.. والملحق ينتظر سلوفينيا

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تصفيات اليورو – إنجلترا وسويسرا يحلقان سويا إلى فرنسا.. والملحق ينتظر سلوفينيا تصفيات اليورو – إنجلترا وسويسرا يحلقان سويا إلى فرنسا.. والملحق ينتظر سلوفينيا

(إفي): يخوض منتخب سلوفينيا دور الملحق لضمان التأهل إلى كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2016) بعد فوزه الليلة على سان مارينو بثنائية نظيفة، بينما ضمن المنتخبان الإنجليزي والسويسري التأهل بالفعل حتى قبل فوزهما مساء اليوم على ليتوانيا وإستونيا 3-0 و1-0 على الترتيب.

سجل للمنتخب السلوفيني كل من بوستيان سيزار ونيتش بيشنيك في الدقائق 54 و75 ليحافظا على تطلعات السلوفينيين في التأهل لكأس أمم أوروبا 2016 في فرنسا.

فيما أكدت سويسرا تأهلها مباشرة ليورو 2016 بعد فوز شاق على إستونيا بهدف للاشيء أحرزه لاعب منتخب إستونيا رانيار كلافان بالخطأ في مرماه في الدقيقة 90.

كذلك حقق منتخب (الأسود الثلاثة) فوزا كبيرا على مضيفه الليتواني، حيث سجل الإنجليز ثلاثية نظيفة عبر كل من روس باركلي وجيدريوس أورلوسكيس بالخطأ في مرماه وأليكس تشامبرلين في الدقائق 29 و35 و62.

بالتالي يرفع منتخب إنجلترا رصيده إلى 30 نقطة في صدارة المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة ليضمن التأهل، وخلفه ثانيا منتخب سويسرا برصيد 21 نقطة وقد ضمن التأهل أيضا،

بينما بلغت سلوفينيا الملحق كأفضل ثوالث مجموعات بعد أن أصبح رصيدها من النقاط 16.

وحلت إستونيا رابعة بـ10 نقاط، وهو نفس رصيد ليتوانيا التي جاءت في المركز الخامس، بينما تذيلت سان مارينو الترتيب بنقطة وحيدة، لتفشل هذه المنتخبات في بلوغ يورو 2016.

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