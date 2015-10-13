تصفيات اليورو - إنجلترا تحقق رقما قياسيا.. لتجد نفسها في مواجهة عقدة

أصبح منتخب إنجلترا هو خامس فريق ينجح في تحقيق الفوز في كل مبارياته في التصفيات المؤهلة لليورو وذلك بعد انتصاره يوم الاثنين على ليتوانيا 3-0.

ونجح منتخب الأسود الثلاثة التأهل ليورو 2016 التي تقام في فرنسا بعدما تصدروا المجموعة الخامسة برصيد 30 نقطة من 10 مباريات بنسبة فوز بلغت 100%.

وتعد إنجلترا هي خامس منتخب يحقق الفوز في كل مبارياته في التصفيات المؤهلة لليورو بعد فرنسا التي حققت ذلك الإنجاز مرتين في 1992 و2004.

ثم حققته التشيك في التصفيات المؤهلة ليورو 2000 قبل أن تحققه كل من ألمانيا وإسبانيا للتأهل ليورو 2012.

ولكن على الرغم من ذلك الإنجاز وجدت إنجلترا نفسها في مواجهة عقدة.

فمن بين كل المنتخبات السابق ذكرها والتي حققت الفوز في كل مبارياتها بالتصفيات، فريق واحد فقط هو الذي نجح في حصد اللقب وهو إسبانيا في عام 2012.