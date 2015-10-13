عصابة أميركية تسرق مجوهرات بـ 1.5 مليون درهم وتقاوم الشرطة

أحالت النيابة العامة الى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي امس، عصابة اميركية متخصصة في سرقة المساكن، اتهمتها بالسطو على فيلا مدير آسيوي في منطقة جميرا، واستولت على مجوهرات من الذهب والالماس تقدر قيمتها بمليون ونصف المليون درهم.

وجاء في اوراق الدعوى، ان العصابة مكونة من اربعة اشخاص، تستهدف الشقق الخالية من قاطنيها، واختارت فيلا المجني عليه بعدما تأكدت من تواجده خارج الدولة، حيث تسورت جدارها، وتسللت اليها بعد فتح بابها باستخدام أدوات خاصة، ثم ولجت الى داخل غرفة النوم، وتمكنت من اتلاف قفل الخزنة الحديدية، وسرقة المجوهرات الثمينة منها، وهي عبارة عن اطقم ماسية، ومصوغات ذهبية، وساعات يد واقلام.

ووقع المتهمين في قبضة الشرطة في غضون 24 ساعة من وقوع الجريمة، من خلال الاستدلال على السيارة التي استخدموها لذلك الغرض.

ولقد داهمت الشرطة مقر سكن متهمين اثنين في منطقة النهدة في امارة الشارقة، بعد عمل كمين لهما، وتطويق أمني للمنطقة كلها، وقد ابديا مقاومة شديدة اثناء القبض عليهما، فيما القي القبض على المتهم الثالث بعد مطاردة السيارة التي كان يستقلها، وتعمده صدم سيارة الشرطة، ومن ثم هروبه منها الى ان وقع في ايدي افراد الشرطة التي لاحقته ركضا على الاقدام.

وقٌبض على المتهم الرابع بعد يومين من وقوع الجريمة، اثناء محاولته مغادرة الدولة عن طريق منفذ الهيلي.

المخدرات في الخزانة

وفي قضية حيازة وتعاطي مخدرات، كشفت النيابة العامة عن ضبط مدير اوروبي زرع شتلات ماريغوانا داخل دولاب، بعد توفير البيئة المناسبة لنموها، من اضاءة وتهوية وتمديدات مائية.

وجاء في امر الاحالة الذي نظرته الهيئة القضائية، ان افراد مكافحة المخدرات في شرطة دبي عثروا على حاضنة شتلات ماريغوانا داخل دولاب مغطى بقماش اسود ومجهز بشكل فني من حيث الاضاءة والتهوية والتغذية لمد الشتلات بالجو المناسب للنمو.

كما تبين ان المتهم كان يخبئ مواد مخدرة داخل جهاز«مايكروويف» وفي علب بلاستيكية وفخارية اخفاها في بلكونة الشقة.

وذكرت النيابة ان المتهم اعترف بأنه جلب البذور معه من احدى الدول الآسيوية عن طريق مطار دبي الدولي، وانه زرعها بعد ان وفر البيئة المناسبة لها من اجل استخلاص مخدر ماريغوانا لتعاطيها، فيما اشارت الى ضبط قرص صلب وكتب حول الزراعة المنزلية لهذه النبتة المخدرة، في شقة المتهم.