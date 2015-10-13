سلطان بن طحنون: زايد من القادة الأوائل في صون الطبيعة

أكد الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة الذي أنشأ حديقة الحيوانات بالعين في عام 1968 كان واحداً من القادة الأوائل الذي أولى صون الطبيعة أهمية كبيرة ليرثها الشعب ويكمل هذه المسيرة بالحفاظ على الحياة البرية والأنواع.

جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الـ 70 للجمعية الدولية لحدائق الحيوان والأحواض المائية، وللاحتفال بالذكرى الـ 80 لتشكيل الجمعية العالمية والذي عقدته المنظمة العالمية لحدائق الحيوان والأحواض المائية بعنوان (حدائق الحيوان والأحواض المائية تصنع الفرق رفاهية الحيوانات، وبرامج صون الطبيعة، 80 عاما من الريادة)، وذلك صباح أمس في مدينة العين وباستضافة حديقة الحيوانات.

وأضاف الشيخ سلطان بن طحنون: في الواقع إن الإمكانيات والموارد المتوفرة هي فعلياً كبيرة، وغير مستغلة في دفع عجلة التغيير في عالم صون الطبيعة ورفع الخطر والضغط عن الأنواع والموائل الطبيعية. ومن هنا تتوفر لدينا الفرصة لمناقشة وطرح الأفكار لإحداث تغيير في معتقدات وتصرفات الناس لإحداث الفرق الإيجابي في مجال التعليم وصون الطبيعة.

مؤتمر هام

وأوضح أنه على مدى هذه السنوات اجتمع مسؤولو حدائق الحيوان في مختلف المناطق حول العالم، وها هي المرة الأولى التي تستضيف بها دولة الإمارات هذا المؤتمر الهام على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط. وقد وجب الذكر أنها مناسبة هامة للاجتماع في مدينة العين، والاحتفال بهذه المناسبة.

وقال إن حديقة الحيوانات بالعين فخورة جدا باستضافة المؤتمر العالمي الـ 70 للجمعية الدولية لحدائق الحيوان والأحواض المائية، وأتمنى لكم نجاحاً كبيراً خلال الأيام الأربعة المقبلة".

وحضر افتتاح المؤتمر إلى جانب الشيخ سلطان بن طحنون وليي ايمكي رئيس الجمعية الدولية لحدائق الحيوان والأحواض المائية، وجيرالد ديك المدير التنفيذي للجمعية الدولية لحدائق الحيوان والأحواض المائية وممثلو رئيس الجمعية الدولية لحدائق الحيوان والأحواض المائية.

وأعلنت المنظمة العالمية عن إطلاق اثنتين من استراتيجياتها الجديدة تحت عنوان «الالتزام برعاية الحيوانات وصون الطبيعة»، وستكون هذه الاستراتيجيات بمثابة دليل لأعضاء المنظمة بشكل خاص، وصون الطبيعة في العالم بشكل عام.