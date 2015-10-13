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ربيع ياسين: لم يكن في صالح جوزيه العودة من جديد للأهلي

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ربيع ياسين: لم يكن في صالح جوزيه العودة من جديد للأهلي ربيع ياسين: لم يكن في صالح جوزيه العودة من جديد للأهلي

يرى ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الأوليمبي إن عودة مانويل جوزيه من جديد إلى مصر "لم يكن في صالح جوزيه لو تم".

مانويل جوزيه كان المرشح الأقوى والأقرب لتولي تدريب النادي الأهلي خلفا لفتحي مبروك ولكن في الأخير تم الاتفاق على أسم جوزيه بيسيرو كمدير فني للنادي الأهلي.

وعن طرح فكرة عودة مانويل جوزيه من جديد إلى مصر قال ربيع ياسين: "جوزيه حقق أفضل النتائج للأهلي في أفضل ظروف".

وأضاف في تصريحات عبر قناة (أبو ظبي الرياضية) "لم يكن في صالحه العودة من جديد هذه المرة إلى مصر. لأنه حقق كل شيء في الماضي".

وأتم "الأهلي كان يحتاج مدرب شاب بدم جديد يصنع البطولات".

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