حكم #في_القمة – عاشق الإنذارات الذي شهد على تألق صلاح.. وسبب أزمة الأهلي والإسماعيلي

أعلن لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم عن تعيين الإسباني كارلوس كاربيلو حكما لمباراة السوبر التي تقام بين الأهلي والزمالك.

ويلاقي الأهلي نظيره الزمالك يوم الخميس المقبل في ملعب هزاع بن زايد بإماراة أبو ظبي في أولى مباريات الموسم الكروي المصري الجديد.

ولا يعد هذا هو الظهور الأول للحكم الإسباني في المباريات المصرية إذ سبق وأدار لقاء للأهلي والإسماعيلي في الدوري.

الاسم: كارلوس فيلاسكو كاربيلو

السن: 44 عاما

الجنسية: الإسباني

بدأ كارلوس كاربيلو مسيرته التحكيمية عام 2004 في دوري الدرجة الثانية الإسباني قبل أن يتم تصعيده بعد ذلك ليحصل على الشارة الدولية في عام 2008.

وكانت بداية انطلاقته في تحكيم المباريات الهامة حينما أسند الاتحاد الأوروبي له إدارة نهائي الدوري الأوروبي عام 2011 بين بورتو وسبورتنج براجا والذي انتهى بفوز الأول بهدف دون رد.

وحكم في ذات الموسم ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر يونايتد وشالكة.

هذا بالإضافة إلى إسناد مباراة بولندا واليونان في افتتاح يورو 2012 له، وحينها تعرض لانتقادات لاذعة بعد طرده لسوكراتيس مدافع الأخيرة، وتشيزني حارس مرمى أصحاب الأرض آنذاك.

وأدار كاربيلو خلال الموسم الماضي نهائي كأس إسبانيا والذي فاز به برشلونة على حساب أتليتك بلباو بثلاثة أهداف لهدف.

وفي كأس العالم 2014 أدار الحكم الإسباني ثلاث مباريات كانت بين الأوروجواي وإنجلترا، البوسنة وإيران، والبرازيل وكولومبيا وتعرض للانتقاد في الأخيرة بشدة وهنا قصة.

البرازيل X كولومبيا

كانت آخر مباراة أدارها الحكم الإسباني في المونديال هي التي جمعت في ربع النهائي بين البرازيل وكولومبيا وحينها لم يسلم من انتقادات من كلا الطرفين.

وكانت البرازيل قد فازت في تلك المباراة بهدفين مقابل هدف.

فالفريق الكولومبي وجهازه الفني اتهمه بالسماح للاعبي البرازيل بالتدخل بعنف على جيمس رودريجيز وعدم توفير الحماية الكافية له.

أما الحدث الأبرز فكان هو تدخل والتر زونيجا العنيف على نيمار والذي تسبب في خروج الأخير مصابا وابتعاده بالتالي عن باقي مباريات السليساو في المونديال.

واتهمت العديد من التقارير الصحفية آنذاك الحكم الإسباني بالـ"فقر" في إدارة المباراة ما جعل زمام الأمور تفلت من يده.

وانتشرت تقارير طبية آنذك أفادت بأن نيمار تعرض لركلة قوية في الظهر كادت أن تؤدي لاعتزاله مبكرا.

تألق صلاح

خلال الموسم الماضي شهد كاربيلو على تألق صلاح مع فريقه السابق فيورنتينا وذلك حينما أدار ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي أمام توتنام.

وانتهت المباراة آنذاك بتعادل الفريقين إيجابيا بهدف لمثله.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى لصلاح أوروبيا مع الفيولا وهي التي قدم فيها لقاء مميز مع فريق مدينة فلورنسا.

أزمة الأهلي والإسماعيلي

يتفائل الأهلي بتعيين الحكم الإسباني لإدارة لقاء السوبر فسبق له إدارة المباراة الفاصلة للدوري المصري والتي جمعت بين المارد الأحمر والإسماعيلي في عام 2009.

وفاز الأهلي آنذاك بهدف دون رد ونجح في الفوز بلقب الدوري.

ولكن سببت تلك المباراة بعد ذلك بالعديد من السنوات أزمة بعدما اتهم الدراويش الحكم بأنه مغمور ولم يكن من الصحيح تعيينه لإدراة ذلك اللقاء وذلك في خطاب رسمي لاتحاد الكرة.

كل ذلك كان في إطار مطالبة الإسماعيلي باحتساب لقب الدوري آنذاك لهم وسحبه من الأهلي.

الظهور الأخير وحب الإنذارات

آخر مباراة حكمها كاربيلو جمعت بين ألمانيا وأيرلندا في التصفيات المؤهلة ليورو 2016 وانتهت بفوز الأخيرة بهدف دون رد، وكان ذلك في الثامن من شهر أكتوبر الجاري.

ويعرف عن المدرب الإسباني حبه الكبير لإشهار البطاقات الصفراء كثيرا فمتوسط عدد الإنذارات له في الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري هو 6 في اللقاء الواحد.

وفي الموسم الماضي أيضا كان متوسط عدد الإنذارات له في الدوري الإسباني هو 6، أما الموسم قبل الماضي فكان المتوسط هو 5 إنذارات في المباراة الواحدة.

وبالنسبة للبطاقات الحمراء فهو مقل فيها إلى حد كبير ففي الموسم الجاري أشهر الطرد 3 مرات في 8 مباريات، والموسم الماضي 8 مرات أيضا في 34 لقاء، والموسم قبل الماضي 8 مرات في 26 مواجهة.