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فتحي مبروك: أنا لست ضعيفا يا طاهر.. وأتذكر موقفي مع الخطيب

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فتحي مبروك: أنا لست ضعيفا يا طاهر.. وأتذكر موقفي مع الخطيب فتحي مبروك: أنا لست ضعيفا يا طاهر.. وأتذكر موقفي مع الخطيب

دافع فتحي مبروك المدير الفني السابق للأهلي عن نفسه، موجها رسالة مفادها "أنا لست ضعيفا يا مهندس محمود (طاهر)".

وقال المدرب العجوز عبر قناة أبو ظبي الرياضية في أول حوار مطول معه بعد رحيله عن القلعة الحمراء: "هناك أيدي خفية كانت تلعب وراء فتحي مبروك".

وتابع مبروك "كنت شجاعا لتولي مسؤولية الأهلي في تلك الظروف. أنا لست ضعيفا يا مهندس محمود".

وحكى "حين توليت تدريب الفريق في بداية الألفينات حدثت أزمة داخل الأهلي من أحد اللاعبين. هل تعلمون ما فعلته".

وأضاف "جعلته يترك الفريق الساعة 12 مساء لفرض الانضباط. وقتها كان محمود الخطيب مسؤولا في لجنة الكرة وحين تحدثت معه قال لي أنت المدرب افعل كل ما تريده".

وأتم "فتحي مبروك حاسس إنه ظلم ظلما كبيرا في قيادة الأهلي".

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