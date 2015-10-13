مستشار الأهلي: لم أنتخب مجلس محمود طاهر ولكن

أنكر حامد عز الدين المستشار الإعلامي للأهلي ما يتردد عن أن مهمته هي الدفاع عن مجلس الإدارة برئاسة محمود طاهر وأن لا يراعي مصالح القلعة الحمراء.

وأوضح عز الدين"للعلم .. أنا لم أعط صوتي لمحمود طاهر وباقي مجلسه، وأعلنت ذلك قبل الانتخابات بيوم في مختلف وسائل الإعلام".

وبرر خلال استضافته بقناة "سي بي سي إكسترا" قائلا:"كنت ضد التغيير المفاجيء لأنه يؤدي إلى خلخلة، الكيانات الكبيرة لا يتم فيها التطوير من السقف للأرض".

وتابع"اختيار المجلس الحالي لي رغم علمهم أنني كنت أؤيد القائمة الأخرى، يؤكد أنهم يسعون لمصلحة النادي، وأن الأهلي فوق جميع الأسماء".

وقال"أعمل في منصب المستشار الإعلامي بشكل تطوعي دون أجر، وهذه كانت رغبتي قبل تولي المسئولية".

وواصل"أزمة الأهلي الحالية، هي أن لديه جمعيتان عموميتان، الأولى أعضاؤه في 3 فروع، والثانية جماهير شابة ومتحمسة ومتطرفة في حب الأهلي اسمها الأولتراس".

وأتم"ولكن الأهلي منظومة تدار بالعقول الباردة، لأن العقول الساخنة في إدارة المؤسسات الكبيرة تؤدي إلى تهور في اتخاذ القرارات".