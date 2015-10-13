6 فوائد للحم الجمل.. أهمها الوقاية من السرطان

الجمل معروف بشكله وصبره وطوله وصفاته المميزة منذ القدم، حيث كان يستخدم فى نقل الأغراض من مكان إلى آخر، ويذبح ويؤكل، كما أنه ذكر فى الكثير من الأمثال الشعبية مثل "إن عشقت اعشق قمر وإن سرقت اسرق جمل" و "كل أكل الجمال وقوم قبل الرجال"، و"قالوا الجمل طلع النخلة آدى الجمل وآدى النخلة".

وليس ذلك فقط فتناول لحوم "الجمل" يعد مفيدا وصحيا لصحة الأشخاص، حيث إن هذا النوع من اللحوم يحتوى على العديد من الفوائد العناصر الغذائية والصحية اللأزمة للإنسان.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة أمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، إن لحم الجمال من أهم اللحوم التى تحتوى على العديد من العناصر الغذائية الهامة، كالحديد والكربوهيدرات ومضادات للأكسدة، والعديد من العناصر الهامة الأخرى.

وتقدم استشارى السمنة والنحافة، أهم الفوائد التى يحصل عليها الإنسان بعد تناوله للحم الجمال، ومنها:

>1- يحتوى لحم الجمل على نسبة قليلة من الدهون، ولذلك ينصح بتناوله أثناء رغبتك فى الحصول على الوزن المثالى.

>2- تناوله يقلل خطر الإصابة بالسرطان، نظرا لاحتوائه على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية غير المشبعة المفيد ومضادات الأكسدة التى تقلل خطر الإصابة بهذا المرض.

>3- يحد من الإصابة بأمراض القلب والتعرض للسكتات القلبية.

>4- ينشط الخلايا العصبية ويقلل من الشعور بالتوتر والقلق.

>5- نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد فتناوله يعد غذاء جيدا لمن يعانى من الإصابة بالأنيميا.

>6- تقوية الجهاز المناعى للجسم.