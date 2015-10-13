أسماء 34 مدرسة خضعت لحملات مرورية لرصد السائقين متعاطى المواد المخدرة

فى إطار خطتها لضبط سائقى أتوبيسات المدارس الذين يتعاطون المواد المخدرة، واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين مساعد الوزير للمرور حملاتها المرورية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والصحة، لإجراء تحليل طبى لسائقى أتوبيسات المدارس بهدف رصد متعاطى المواد المخدرة لمنع وقوع أى حوادث مرورية حفاظا على أرواح الطلاب بالقاهرة الكبرى.

وأجرت إدارة المرور العديد من التحاليل الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة بداخل 34 مدرسة متنوعة بالقاهرة والجيزة والقليوبية لـ 280 سائق أتوبيس وبعد سحب عينات البول من السائقين تم أثبت تعاطى 28 سائقا للمواد المخدرة التى تنوعت ما بين الترامادل والتامول والبانجو والحشيش وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل المخالفين.

وقامت إدارات المرور بالحملات المرورية لإجراء التحليل الطبية بمدارس القاهرة وهى مدرستى الإنجليزية الحديثة ومصر ألفين، وتم إجراء تحليل طبى لـ 46 حالة وتم إثبات تعاطى حالة واحدة للمخدرات، كما تم إجراء حملة مرورية بمدرسة القاهرة الإنجليزية والشويفات وتم إجراء تحليل طبى لـ 37 حالة، وتم إثبات تعاطى 5 حالات كما تم إجراء تحليل طبى لـ 32 سائقا بمدرسة المصرية للغات وتبين سلبية العينات وتم سحب 23 عينة بول لسائقى مدرسة آليت للغات ونورمال وتم إثبات 3 عينات.

وبالجيزة تم إجراء تحليل طبى لـ 20 حالة بمدرسة أبراج المنير وأورمان بالمريوطية وتم إثبات تعاطى 5 حالات للمخدرات، كما تم شن حملة مرورية بمدرسة عثمان وأبناء الأندلس والأنوار وتم إجراء تحليل طبى لـ 24 حالة وتم إثبات تعاطى 7 حالات للمواد المخدرة، كما تم إثبات 5 حالات لتعاطى المواد المخدرة من بين 21 سائق أتوبيس بمدارس الفيروز الخاصة وخطاب وكذلك الأمر بمدرسة القومية الخاصة وتم سحب عينات لـ 34 سائقا، وتم إثبات عينة إيجابية واحدة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

كما تم إجراء حملات مرورية بالقليوبية لمدراس الرادر الحديثة والعالمية الحديثة والإسلام الخاصة وتم سحب 36 عينة وتبين أن كل العينات سلبية بعد إجراء التحليل الطبى، كما تم إجراء تحليل طبى بمدراس فتحى داود وكرداسة لـ 6 سائقين وتبين إيجابية عينة واحدة، وتم سحب 8 عينات بول لسائقى أتوبيسات بمدراس التربية الحديثة ولوكس سكول وتم إثبات تعاطى حالة واحدة كما تم إجراء تحليل لـ 12 حالة بمدرسة أبو طالب الخاصة وتبين سلبية كل العينات.

من جانبه قال اللواء مجدى عز الدين مدير المرور إن هناك حملات مرورية مكبرة يتم شنها باستمرار لرصد المخالفات المرورية بشتى أنواعها للعمل على تقليل حوادث السير لمنع تزايدها، كما حدث فى السنة الماضية مع بدء فصل الشتاء وسيتم تغليظ العقوبات على السائقين المخالفين للقانون.

واستطرد مدير المرور فى تصريحات لليوم السابع أن الإدارة تشن حملات على الطرق السريعة والصحراوية بسبب السرعات الزائدة التى يقود بها سائقى المركبات ويتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة، لافتا النظر إلى أن هناك عمليات فحص للسيارات لرصد المخالفات بجميع أنواعها وعلى رأسها مخالفات السرعة.

وأوضح اللواء عز الدين أن هذه الحملات للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة عن طريق إجراء تحليل طبى لجميع السائقين ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه بإحالته إلى النيابة المختصة.