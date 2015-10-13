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ضبط راكب يحاول تهريب ٤٠ ألف دولار قبل سفره إلى الدوحة

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ضبط راكب يحاول تهريب ٤٠ ألف دولار قبل سفره إلى الدوحة ضبط راكب يحاول تهريب ٤٠ ألف دولار قبل سفره إلى الدوحة
ضبط أمن مطار القاهرة، اليوم الاثنين، راكب مصرى يحاول تهريب ٤٠ ألف دولار مخالفا قانون انتقال النقد الأجنبى بصحبة الركاب، وتمت مصادرة المضبوطات وتحرير محضر له وإحالته للنيابة.

أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة الخطوط القطرية المتجهة إلى الدوحة، اشتبه أمن المطار فى الراكب وبتفتيشه ذاتيا عثر معه على ٤٠ ألف دولار مخالفا قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته الذى يسمح للراكب باصطحاب 10 آلاف دولار فقط أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

وأقر الراكب أمام اللواء "أيمن عبد الفتاح" مدير إدارة التأمين بمحاولة التهريب وأمر اللواء "طارق فتحى" مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بمنح الراكب 10 آلاف دولار حقه القانونى ومصادرة باقى الأموال وتحرير محضر للراكب وإحالته لنيابة الأموال العامة.

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مصر 365