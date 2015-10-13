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حريق يلتهم 3 محلات بمطروح والحماية المدنية تسيطر على الحادث

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حريق يلتهم 3 محلات بمطروح والحماية المدنية تسيطر على الحادث حريق يلتهم 3 محلات بمطروح والحماية المدنية تسيطر على الحادث
التهمت النيران 3 محلات متجاورة، بشارع مدرسة الثانوية العسكرية بوسط مدينة مرسى مطروح، وأتت النيران على محتويات المحلات.

وكان بلاغ ورد لقسم شرطة مطروح بوجود حريق بـ3 محلات بشارع الثانوية العسكرية دائرة القسم، وانتقلت على الفور لمكان البلاغ قوات الحماية المدنية بمطروح، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده ولم يسفر الحريق عن إصابات او وفيات.

وبسؤال مالكى المحلات رجحوا حدوث الحريق نتيجة ماس كهربائى، ولم يتهموا أحدا بالتسبب فى الحريق.. وتحرر المحضر اللازم إدارى مطروح، وجار العرض على النيابة العامة.

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مصر 365