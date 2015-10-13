مصطفى بكرى بسوهاج: الصعيد حجر الزاوية فى تغيير الخريطة السياسية بالبلاد

ناشد الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو اللجنة التنسيقية لقائمة فى حب مصر ، جموع المواطنين بمحافظة سوهاج وبكل محافظات الصعيد بضرورة النزول المشاركة فى العملية الانتخابية التى ستتم خلال يومى 18 و19 من هذا الشهر، وقال: "أراهن على أهالى الصعيد بصفة عامة وأهالى سوهاج بصفة خاصة لأنهم سيكونون حجر الزاوية فى عملية التغيير فى الخريطة السياسية لما لديهم من وعى وفكر سياسى بناء".

وأشار "بكرى" إلى أن مصر مرت بالعديد من الأزمات وحاول البعض دفعها إلى الفوضى بهدف إسقاطها، ولكنها بقيت وستبقى قوية بإرادة شعبها وجيشها وأن المصريين أدركوا تلك المؤامرة التى حاولوا تفعيلها باسم الحرية لتدمير مصر.

وقال "بكرى": "الشعب المصرى هذه المرة لن يتم خداعه لأنه وصل إلى مرحلة النضوج الفكرى والسياسى ولن يستطيع أحد خداعه أو النيل من عزيمته لأنه وعى الدرس وعاد مرة أخرى كيانا واحدا ودما واحدا وعرف أن البرلمان هو سند الشعب".