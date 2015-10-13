70 سودانيًا ينضمون لتنظيم «داعش» الإرهابي في ليبيا وسوريا

كشفت وزارة الداخلية السودانية اليوم الاثنين أن نحو 70 شابًا سودانيًا من الجنسين, التحقوا بتنظيم “داعش” الإرهابي في ليبيا وسوريا, وأن اثنين منهم فقط عادوا إلى البلاد.

وقال وزير الداخلية السوداني الفريق عصمت عبد الرحمن – خلال منتدى دوري بمجلس الوزراء السوداني اليوم؛ إن انضمام الطلاب والشباب لداعش يشكل مصدر قلق للعائلات السودانية, ورغم ذلك لم يتطور مقارنة ببقية الدول, مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية رصدت أولئك المغادرين الذين توجه بعضهم إلى سوريا والآخر إلى ليبيا , بينما كان تركيزهم في السابق على التوجه صوب مالي بغرب أفريقيا.

وكشف عن ظهور حالات تطرف ديني بولاية الخرطوم, خاصة وسط طلاب الكليات الطبية بجانب ظهور حالات تجنيد بولاية غرب دارفور, مؤكدا أنه تم اتخاذ إجراءات للحد من تمدد التنظيم بالبلاد.

وشدد الوزير السوداني على وجود تنسيق بين بلاده والحكومة التركية في هذا الشأن, ومنع منح التأشيرة للسودانيين بدخول تركيا إلا وفق إجراءات مشددة, إضافة للعمل وسط الطلاب للحد من أنشطة المتطرفين بينهم, مؤكدا نجاح تلك الجهود في إثناء عدد من الشباب الذين كانوا ينوون الانضمام للتنظيم الإرهابي.

وفي سياق آخر, أكد وزير الداخلية السوداني أن هناك تنسيقا مع عدد من دول الإقليم للحد من انتقال المخدرات بين الدول وتفعيل “التسليم المراقب” حيث تبدأ مراقبة المتورطين في تلك العمليات من دولة ومتابعتهم وإبلاغ الدولة الأخرى التي يتجهون إليها ومراقبتهم إلى حين وصولهم والقبض عليهم لحظة التسليم والتسلم حيث يكون بذلك قد تمت مراقبة العملية منذ مراحل التخطيط لها وتنفيذها إلى ضبطها والإيقاع بكل خيوط الشبكة.

وقال إن 69% من جرائم العنف التي تقع سببها المخدرات والمسكرات بأنواعها المختلفة حيث باتت المخدرات تشكل مهددا أمنيا للأمن القومي, ما يتطلب مواجهتها بالشكل الذي يحد من استخدامها.